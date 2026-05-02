Cinthia Aparicio comparte fuerte mensaje luego de que se confirmara su divorcio con Alexis Ayala: “He aprendido a callar”

El pasado jueves 30 de abril Alexis Ayala se puso ante la mirada de todos luego de que se sincerara ante una revista estilo de vida, actualidad y sociedad y confirmara su divorcio con su ex pareja Cinthia Aparicio, quien de acuerdo con la declaración del actor fue quién tomó la decisión de separarse.

¿Qué mensaje compartió Cinthia Aparicio tras confirmarse divorcio con Alexis Ayala?

La reconocida actriz y modelo mexicana compartió un video en redes sociales de un creador de contenido enfocado en temas de superación y espiritualidad. Si bien, Cinthia no dijo si se trataba de una indirecta, esto lo hace en medio de un tema que está siendo foco mediático en el mundo del entretenimiento debido su divorcio con Alexis Ayala. "Últimamente he aprendido que callar, el silencio es una forma de orar, es como decirle señor, no confío en mis palabras en este momento, así que confío en que tu pongas las palabras correctas en el momento que tú decidas" fueron algunas de las palabras que contenía dicho video. Luego de dicha publicación la actriz no se ha vuelto a pronunciar.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su divorcio con Cinthia Aparicio?

De acuerdo con las declaraciones del reconocido actor fue su ex pareja, Cinthia Aparicio, quién decidió poner punto final a la relación luego de dos años y diez meses de casados. A pesar de lo complicado de la situación Alexis mencionó que siempre “será un gran porrista de lo que ella haga”. Respecto a cómo está atravesando la separación el actor dijo que se encuentra teniendo un gran apoyo por parte de su familia “Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas [sus hijas] y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí” fueron algunas de sus palabras.

En redes sociales la ex pareja compartía sus viajes y muchas experiencias que vivían juntos. A pesar de lo que muchas personas hablaron sobre su relación debido a que existe una diferencia de 28 años de edad entre ambos, la ahora ex pareja siempre se mantuvo unida.

Hasta el momento ninguno de los dos ha revelado la causa que originó la separación oficial. Sin embargo Alexis Ayala ha compartido que no se cierra al amor y piensa seguir activo haciendo lo que más le apasiona. “Quiero seguir actuando, moverme, seguir haciendo ejercicio, abrazar a mis hijas, poder equivocarme, vivir en libertad y por supuesto que quiero, en el plano personal, el día de mañana poder caminar con alguien de la mano”, fueron algunas de sus palabras.