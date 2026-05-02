Se fue abril y con ello el Día del Niño y la Niña 2026 con sus regalos para los más pequeños, como lo fueron los stickers caseros de KPop Demon Hunters. Ahora, en este quinto mes del año, hay varias fechas especiales y puentes vacacionales, pero una de las más significativas es el 10 de mayo. Por ello, traemos para ti 5 flores hermosas para regalar a mamá en esta fecha.

De acuerdo con un artículo del portal del Gobierno de México, estas 5 flores son ideales para regalar el Día de las Madres, ya que son fáciles de conseguir en el país y a un precio accesible. La gran variedad se ajusta a tu presupuesto y gustos de tu mamá, pues es un día en el que se les debe consentir. Estos son 3 regalos originales que puedes dar en esta fecha tan especial.

Las 5 flores para regalar el 10 de mayo

1. Rosas: Sin duda, una de las flores que nunca fallan y que le gustan a la mayoría, debido a su agradable olor y belleza que se refleja en el de las madres. Puedes elegir rosas blancas, rojas y del mismo color que lleva el nombre, pues son de las más icónicas.

5 flores hermosas para regalar a mamá este 10 de mayo: le encantarán|Pinterest

2. Gerbera: Esta flor es una de las favoritas de las mamás, por lo que no podía faltar en la lista. Los colores y tamaños varían. Incluso, la misma especie llega a tener diferentes tonos de pétalos.

5 flores hermosas para regalar a mamá este 10 de mayo: le encantarán|Pinterest

3. Tulipanes: Es una gran opción para regalar este 10 de mayo, pues es una belleza visual, a pesar de que la flor no tiene aroma.

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4. Lilis: Es una flor con un gran aroma, pero lo mejor de todo es que se mantienen frescas durante varios días, por lo que son ideales para regalar a mamá.

5 flores hermosas para regalar a mamá este 10 de mayo: le encantarán|Pinterest

5. Girasol: Es una flor muy popular en México, por lo que es una buena opción para regalar este 10 de mayo.