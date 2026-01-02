¡El 2026 trae más días de descanso! Conoce el calendario completo

Comenzamos un nuevo año por lo que ya está estipulado las fechas más anheladas por la población que son los días festivos. Algunos están marcados como oficiales por la ley y en muchas ocasiones estos derivan en puentes donde la gente suele aprovechar para hacer paseos en familia o visitar seres queridos.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) es la que contempla los días del próximo calendario que son de carácter oficial por ende se genera cierta duda entre la sociedad ya que empiezan a pensar en qué días tendrán que trabajar y cuáles artículos contra ellos son los que en caso de hacerlo, les corresponde un pago triple.

¿Cuáles son los días festivos de México en 2026?

Para que vayas organizando tu año es que te vamos a contar los días festivos para este 2026, tanto los 7 oficiales como los que no. Debemos mencionar que hay celebraciones que se recorren al lunes por disposición del gobierno y este año habrá 5 puentes.

Días de descanso oficiales:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 2 de febrero: Aniversario de la Constitución Mexicana

Lunes 16 de marzo: Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Días de descanso no oficiales

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo

Miércoles 5 de mayo: Batalla de Puebla

Lunes 10 de mayo: Día de las Madres

Domingo 21 de junio: Día del Padre

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos

Sábado 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Jueves de diciembre: Nochebuena

¿Cuándo serán las vacaciones escolares en 2026?

De la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya han definido el calendario escolar de aplica para todos los alumnos de educación básica, donde además de los días festivos y no festivos que son de descanso se incluyen periodos vacacionales y reuniones de consejo técnico.

Regreso de vacaciones de invierno: 12 de enero.

Vacaciones de verano: 16 de julio al 28 de agosto.

Vacaciones de Semana Santa y Pascua: 30 de marzo al 10 de abril.

Reuniones de consejo técnico: últimos viernes de enero, febrero, marzo, mayo y junio.

Por último, tenemos que mencionar que México será sede del Mundial 2026 por lo que algunas entidades federativas como la CDMX han decidido que el jueves 11 de junio sea declarado como día festivo oficial.