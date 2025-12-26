El accesorio para cabello corto que todas querrán usar en la fiesta de Año Nuevo: es elegante y fácil de usar

El peinado es parte fundamental para que cualquier look luzca estupendo , pues aunque podría pensarse que solo es un complemento, lo cierto es que llevar el pelo bien estilizado hace una gran diferencia. Lo mejor es que incluso con el cabello corto es posible estilizarlo de una manera elegante y muy favorecedora, sobre todo cuando se recurre a algún accesorio en tendencia.

Es el caso de los broches con brillos, que si bien no es nuevo, sí retomó fuerza y se convirtió en uno de los imprescindibles para elevar los atuendos de Año Nuevo, complementando así las ideas para el maquillaje y los delicados diseños de uñas que ganaron popularidad en estos meses . Y como punto a su favor, no se necesita ser experta ni hacer estilos muy elaborados, basta con saber cómo colocarlos para que contrasten.

El cabello corto es ideal para hacer peinados elegantes|Instagram. @lucyhale

Cómo usar broches en cabello corto: 3 ideas para un peinado de fin de año radiante

Los pasadores llevan tiempo entre las herramientas de estilizado más populares y no es de extrañarse, ya que son bastante fáciles de poner, accesibles y hay una gran variedad de diseños. Ahora para los festejos decembrinos, según Vogue, las tendencias apuestan por los prendedores brillos, complementando así los looks con lentejuelas y escarcha que acostumbran usarse en estas fechas.

El pelo corto se puede estilizar con un par de pasadores|Pinterest

1. Para resaltar los pómulos. La magia de los accesorios radica precisamente en su capacidad de transformar cualquier peinado sin demasiado esfuerzo. Y en el caso de los pasadores con brillo, quedan bien con las cabelleras cortas que siempre van al natural. Solo haz una línea de lado y en la zona con menos densidad, pon al menos 5 prendedores uno junto al otro, lo que creará un efecto muy favorecedor para los pómulso.

2. Como diadema y ondas. Si tu estilo es más clásico, puedes crear tu propia diadema con pasadores para darle una vista maravillosa a tu melena. Lo único que tienes que hacer es tomar dos mechones del frente y llevarlos hacia atrás como una coleta media; fija con una liguita y coloca los prendedores creando un patrón en triángulos. Dale el toque final con algunas ondas hechas con calor.

3. Con clean look suelto. Otra de las tendencias de peinados más fuertes en los últimos años, en definitiva es el clean look, mismo que se ha adaptado a moños y pelo suelto por igual. Para usarlo con cabello corto y complementar con este accesorio, una buena idea es hacer un relamido con raya en medio y poner un par en cada lado, lo que a su vez le dará simetría al rostro.