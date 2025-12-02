Actividades para hacer con niños en la Navidad en la CDMX

Las vacaciones decembrinas están a la vuelta de la esquina, y con ello millones de niños que estudian la educación Básica que es el preescolar, primaria y secundaria tendrán por lo menos 2 semanas de descanso; es por ello que aquí te diremos cuáles son las actividades que podrán disfrutar y el Juguetón es una de ellas.

¿Cuáles son las actividades que pueden hacer los niños en esta Navidad?

Una de las actividades que puedes hacer con tus hijos en esta navidad 2025, es venir al Juguetón, este es un evento que organiza TV Azteca, el cual nació hace 30 años, y además es una de las campañas sociales más importantes de nuestro país. Además, si quieres entrar a este recinto podrás hacerlo trayendo un juguete, el cual será donado para los niños que más lo necesiten.

Otras de las actividades que puedes hacer con tus retoños, es ir al Festival del Café, Chocolate y Más, el cual se ubica en Jalapa 38, en la colonia Roma Norte.

Si eres de los apasionados que les gusta correr, la Carrera Navideña The Santa Run es otra de las opciones; este evento iniciará en el Parque La Mexicana en la avenida Luis Barragán 505, esta competencia tendrá un costo de $690 pesos. Esta competencia es apta para todos, adultos, niños e incluso las madres, mismas que podrán llevar carriolas e incluso mascotas.

Otro clásico que no te puedes perder y que será mágico para tus niños es el Ballet Clara y el Cascanueces en la UNAM, esta obra inició desde el pasado 27 de noviembre y terminará el 7 de diciembre; la entrada general tiene un precio de $150 general.

Si tus hijos son fanáticos de Anna y Elsa de Frozen, el evento Navidad en las Películas es una opción buenísima. Este evento se dará en el Centro Cultural Teatro I, Guaymas 8, en la Roma Norte con un costo que va desde los $550 hasta los $2,196 pesos por persona. Recuerda que este espectáculo contará con más de 100 artistas, y podrás escuchar las voces originales de Anna y Elsa.

Otra opción es el Concierto Navideño a la Luz de las velas, el cual se dará en El Cantoral, del 19 de diciembre al 20 del mismo mes. Este evento es uno de los conciertos Candleiglight, y se escucharán temas como: El Cascanueces, Last Christmas de Wham y All I Want for Christmas Is You de la cantante estadounidense Mariah Carey.

¿Cómo llegar al Juguetón?

El Juguetón se instala afuera de TV Azteca y la también llamada Villa se encuentra en Periférico Sur #4121, Jardines del Pedregal en la alcaldía Tlalpan en la CDMX.

Horario para venir al Juguetón 2025

El horario de ingreso será desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas

¿Qué actividades habrá en el Juguetón 2025?

Pista de hielo

Ludoteca Juguetón donde los niños pueden jugar y disfrutar

Regalos que son donativos para los niños

Mini Ring, el cual es un evento que promueve la cooperación

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025?

Las vacaciones de invierno 2025 iniciarán el lunes 22 de diciembre del presente año se extenderán hasta el viernes 9 de enero de 2025.