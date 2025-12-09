El mejor restaurante de CDMX para pasar la Navidad en familia y que no es tan caro, según la IA

Las fiestas navideñas son el pretexto perfecto para reunirse con los seres queridos , pasar un rato agradable y disfrutar de comida deliciosa. Sin embargo, no todos tienen el tiempo (ni las ganas) de pasar horas en la cocina, por lo que muchos prefieren ir a un restaurante para degustar una cena espectacular sin toda la planificación que hay detrás.

Para este propósito, existen opciones para todos los precios y paladares, pero si estás en la CDMX y buscas un lugar que no sea tan caro, pero sí tenga un buen sabor, entonces Terra Mia podría ser el punto de encuentro ideal con tus invitados. Esto ya que durante la época decembrina tienen menús inspirados en la temporada y sus precios son bastante accesibles, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Al sur de la CDMX hay un restaurante muy agradable para la cena de Navidad|Instagram. @terramiacucinana

Está ubicado en José María Velasco # 110, San José Insurgentes. Benito Juárez, CDMX, 03900. Abre de martes a domingo de la 1:00 p.m. a las 10:00 p.m., pero por las festividades de Navidad podrían modificar su horario. Lo ideal es consultar la disponibilidad del restaurante en sus redes sociales y consultar cuáles son las promociones vigentes.

¿Cuál es la comida tradicional de Navidad en México?

Aunque cada hogar le pone su sazón a la cena y los platillos se eligen dependiendo del gusto de los comensales, sí existen un par de recetas navideñas que son casi obligatorias para estas fechas tan especiales. Por ejemplo, en México se acostumbra a comer romeritos, lomo de cerdo, pierna horneada, pavo relleno, pasta y bacalao, por lo que es común que un restaurante los incorpore a su propuesta culinaria.

El pavo relleno es uno de los platillos más populares en Navidad|Canva

Mientras que los postres no se quedan atrás, ya que se sirve la famosa ensalada de manzana, el ponche de frutas o la clásica rosca de Reyes, que si bien tiene su día especial el 6 de enero, comienza a apoderarse de las panaderías y cafeterías desde un par de semanas antes , ya que además de su rico sabor, anuncia la llegada de la "tamaliza" del 2 de febrero.