Conoce por qué el té de cáscara de mandarina es bueno para tu descanso

Muchas personas indican que la situación con su estrés y con lo mal que duermen los está volviendo locos. Acuden a diversas soluciones que no siempre son efectivas, pero poco a poco la gente comparte lo valioso que ha sido para ellos el té de cáscara de mandarina. Por ello, esta es la manera efectiva de realizarlo y por qué es efectivo contra el insomnio.

Ventaneando | Programa completo 17 de marzo de 2026

¿Por qué la cáscara de mandarina ayuda a conciliar el sueño?

El punto clave con la mandarina es que su cáscara esconde aceites esenciales y compuestos flavonoides que ayudan a llegar a un estado de relajación, por sus sedantes naturales. Es decir, es un poderoso ansiolítico natural y es que otra sustancia que contiene la cáscara es la nobiletina. Esta ayuda a equilibrar los ritmos circadianos del cuerpo… además de ser una sustancia antiinflamatoria.

Cuando todos esos compuestos se hacen en forma de infusión, funciona como aromaterapia, mandando señales de calma al cerebro. El calor de la bebida relaja los músculos y prepara el cuerpo para un sueño ininterrumpido. Por ello, entre el resto de tés o recomendaciones para dormir, este comienza a tomar un sitio especial entre los amantes de los remedios caseros.

La cáscara de mandarina tiene un alto contenido de antioxidantes que ayudan a la reducción del cortisol, que es la hormona del estrés. Y es que no se trata solamente de un somnífero, sino de un estabilizador de ánimo. Ayuda con la digestión ante una cena pasada, pues ayuda a deshinchar. Por ello, con su aporte al estómago y al sistema nervioso… el descanso llega por sí solo.

¿Cómo se hace de manera correcta un té de cáscara de mandarina?

Tomando en cuenta todos los aportes de la cáscara de mandarina, esta es la manera efectiva de hacer un té que ayudará que tu cuerpo esté listo para dormir.