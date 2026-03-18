Horóscopo de HOY miércoles 18 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 18 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 18 de marzo de 2026

Hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada puede traer una sensación de introspección que te invita a escuchar lo que ocurre en tu mundo interno. La influencia de la Luna negra en Piscis puede ayudarte a soltar tensiones acumuladas y a ordenar ideas antes de actuar.

: la jornada puede traer una sensación de introspección que te invita a escuchar lo que ocurre en tu mundo interno. La influencia de la Luna negra en Piscis puede ayudarte a soltar tensiones acumuladas y a ordenar ideas antes de actuar. Tauro: el día favorece encuentros que aportan calma y nuevas perspectivas en tus relaciones. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar gastos innecesarios.

el día favorece encuentros que aportan calma y nuevas perspectivas en tus relaciones. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar gastos innecesarios. Géminis : la energía disponible te impulsa a reflexionar sobre tu rumbo y a reorganizar prioridades. La Luna negra en Piscis puede generar cierta confusión si no te detienes a analizar bien cada paso.

: la energía disponible te impulsa a reflexionar sobre tu rumbo y a reorganizar prioridades. La Luna negra en Piscis puede generar cierta confusión si no te detienes a analizar bien cada paso. Cáncer : la jornada despierta tu intuición y te ayuda a conectar con lo que realmente necesitas. Confiar en tu percepción puede brindarte mayor seguridad tanto en tus vínculos como en decisiones concretas.

: la jornada despierta tu intuición y te ayuda a conectar con lo que realmente necesitas. Confiar en tu percepción puede brindarte mayor seguridad tanto en tus vínculos como en decisiones concretas. Leo : el día invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que estaban ocultas. La Luna negra en Piscis puede llevarte a soltar cargas internas para recuperar claridad y equilibrio.

: el día invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que estaban ocultas. La Luna negra en Piscis puede llevarte a soltar cargas internas para recuperar claridad y equilibrio. Virgo: la energía disponible pone el foco en tus relaciones cercanas y en cómo te estás vinculando. La Luna negra en Piscis puede mostrarte aspectos que necesitan un cierre o una transformación.

la energía disponible pone el foco en tus relaciones cercanas y en cómo te estás vinculando. La Luna negra en Piscis puede mostrarte aspectos que necesitan un cierre o una transformación. Libra : la jornada favorece pequeños ajustes en tu rutina que pueden ayudarte a sentirte más equilibrado. Ordenar tu tiempo también puede traer mejoras en la forma en que administras tus recursos.

: la jornada favorece pequeños ajustes en tu rutina que pueden ayudarte a sentirte más equilibrado. Ordenar tu tiempo también puede traer mejoras en la forma en que administras tus recursos. Escorpio: el día despierta creatividad y una conexión emocional más intensa con lo que te rodea. La Luna negra en Piscis potencia tu sensibilidad y puede acercarte a experiencias profundas en tus vínculos.

el día despierta creatividad y una conexión emocional más intensa con lo que te rodea. La Luna negra en Piscis potencia tu sensibilidad y puede acercarte a experiencias profundas en tus vínculos. Sagitario : la energía disponible invita a prestar atención a tu espacio personal y a tu necesidad de descanso. Tomarte un momento para reorganizar prioridades puede ayudarte a recuperar estabilidad.

: la energía disponible invita a prestar atención a tu espacio personal y a tu necesidad de descanso. Tomarte un momento para reorganizar prioridades puede ayudarte a recuperar estabilidad. Capricornio : la jornada favorece el diálogo y conversaciones que aclaran situaciones recientes. La Luna negra en Piscis puede llevarte a replantear ideas y a tomar decisiones con mayor conciencia.

: la jornada favorece el diálogo y conversaciones que aclaran situaciones recientes. La Luna negra en Piscis puede llevarte a replantear ideas y a tomar decisiones con mayor conciencia. Acuario : el día impulsa a revisar cómo estás utilizando tus recursos y tu tiempo. Una actitud prudente te permitirá sostener estabilidad y evitar tensiones innecesarias.

: el día impulsa a revisar cómo estás utilizando tus recursos y tu tiempo. Una actitud prudente te permitirá sostener estabilidad y evitar tensiones innecesarias. Piscis: la Luna negra en Piscis intensifica tu mundo emocional y te invita a conectar con tu esencia más profunda. Permitirte soltar lo que ya no suma puede abrir espacio para una nueva etapa más alineada contigo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: