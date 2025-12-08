Las festividades de fin de año son las preferidas de muchas personas, no solo por el ambiente que se vive a diario, sino también por la deliciosa comida que acostumbra a comerse en esta época. Desde los antojitos mexicanos en las posadas, las cenas navideñas y hasta la tradicional rosca de Reyes que se parte sin falta cada 6 de enero.

Lo mejor es que gracias a la fama de esta receta, es posible encontrar una gran variedad de opciones, tanto en panaderías locales, supermercados o restaurantes. Y para los que están en la Ciudad de México, en Faustino Café se sirve una versión exquisita que es ideal para acompañar con una buena taza de chocolate caliente que haga "entrar en calor", según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Canva Si tienes antojo de una deliciosa rosca de Reyes, la CDMX tiene una buena variedad de lugares para comerla

¿Dónde venden la rosca de Reyes más deliciosa en CDMX?

Si bien en México se venden varios tipos de rosca de Reyes para todos los gustos, lo cierto es que hay algunas opciones que se han hecho de gran popularidad con el paso del tiempo por su magnífico sabor. Hablando específicamente de la CDMX, en Coyoacán pueden encontrarse infinidad de cafeterías y pequeños restaurantes con este rico pan recién horneado.

Es el caso de Faustino Café, donde se prepara el también llamado "roscón de Reyes" desde cero, con ingredientes de calidad que aportan al buen sabor. Y por si fuera poco, en su carta de bebidas ofrecen alternativas dulces y calientitas, que son el complemento ideal y van perfecto con el clima frío que hay en estos meses.

Instagram. @faustinocafe En esta cafetería de Coyoacán tienen una versión deliciosa de la rosca de Reyes

La dirección de este restaurante catalogado como el mejor para comer pan y chocolate, según la IA, es: Centro Comercial Punto MAQ. Avenida Miguel Ángel de Quevedo, # 1144. Parque San Andrés, Coyoacán, CDMX, 04040.

¿Cuándo empieza la temporada de rosca de Reyes?

Aunque para la comida no hay calendario que no se pueda romper, lo cierto es que en nuestras costumbres está el esperar las fechas indicadas para degustar los platillos más emblemáticos de la temporada. Con la rosca de Reyes, el día predilecto es el 6 de enero, pero en realidad es posible encontrarlas desde inicios de diciembre, pues hay quienes aprovechan tanto como pueden para deleitarse con su sabor.