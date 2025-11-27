Qué significa poner el árbol de Navidad para última hora, según la psicología

El árbol de Navidad es uno de los símbolos más importantes de la temporada decembrina, pues adorna cada uno de los hogares y plazas principales de cada región del país. Sin embargo, hay personas que lo ponen de última hora, incluso en Noche Buena, solo para que debajo de él se adorne con regalos, pero ello tiene una interpretación según la psicología, la cual también reveló porque a muchos no les gusta esta celebración.

Este hecho no solo sucede con el árbol de Navidad, que lo puedes conseguir en un buen lugar de la CDMX, sino que es un patrón que repite constantemente la persona, ya que su vida siempre se ha basado así. De acuerdo con el portal Psicología y Salud, hay gente que deja todo a última hora y a este comportamiento se le conoce como procrastinación.

Unsplash Las personas que ponen el árbol de última hora tienen un ligero problema, ya que así actúan en su día a día

La procrastinación no solo es un mal hábito, sino que abarca varias emociones como lo es la ansiedad, miedo al fracaso y la autoexigencia. Ello se puede interpretar a que la persona decide poner el árbol de Navidad a última hora, para no encontrarle defectos y estarlo modificando a cada rato, ya que no estarán conforme con el resultado.

¿Qué es la procrastinación, según la psicología?

La procrastinación es la acción de siempre postergar tareas o responsabilidades, que puede afectar el bienestar emocional, autoestima y rendimiento académico en el caso de estudiantes. La psicología detalla que las personas retrasan sus actividades u obligaciones para evitar el fracaso o atribuírselo a la falta de tiempo.

También existe la contraparte, que son las personas que ponen el árbol de Navidad con mucho tiempo de anticipación y ello se debe a una conducta narcisista, pues siempre está en la búsqueda de admiración y validación constante de la sociedad. Otro de los significados que se le da es quieren llenar un vacío emocional. Y tú, ¿cuál de los 2 eres?