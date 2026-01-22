El nuevo corte de pelo que va a dominar el 2026, es muy elegante y juvenil

¡Un año que iniciamos, un nuevo look que buscamos! Es usual que en enero muchos busquen un nuevo peinado con el que puedan lucir más elegantes y juveniles, situación que ya está ocurriendo en el 2026, donde varias usuarias están en busca de un nuevo corte de pelo .

Es así que te compartiremos cuál es el nuevo look que va a dominar los salones de belleza, un estilo que se destaca por el volumen que genera y por ser una alternativa muy juvenil que te hará sobresalir a cualquier lugar que vayas.

¿Qué estilo de cabello será tendencia en 2026?

Varios portales de moda internacional han declarado que para el 2026, el nuevo corte de pelo que va a dominar los salones de belleza, sin duda, se trata del estilo “Bob”, pero tendrá el principal diferenciador de ser combinado con el “butterfly cut”.

Por un lado, no olvidemos que el corte ‘bob’ se destaca por ser una melena corta o media, que se suele hacer al nivel de la mandíbula, creando una línea recta. Al incorporarse el estilo ‘butterfly cut’, tendrá mayor volumen a los lados. Haciendo que se vea una melena corta y abundante.

Es un estilo que ya se usaba en la década de los 70 por las estrellas de Hollywood; ahora regresa a la moda con un estilo mucho más corto, siendo una gran alternativa para lucir elegante y juvenil, puesto que originalmente el corte mariposa era usado en melenas largas.

¿A qué tipo de rostro le queda el corte mariposa?

Por suerte para quienes deseen usarlo en su próximo cambio de look para el 2026, el “bob butterfly cut” es el nuevo corte de pelo que fácilmente se puede adaptar a todos los tipos de cabello y rostro, permitiendo que sea versátil para todos los usuarios.

Además, su fácil manejo se debe a que no es un estilo recto ni compacto, por lo que lo hace más dinámico al momento de usarlo en ciertas facciones. Incluso, es posible adaptarle sin ningún inconveniente algún flequillo para hacerlo más elegante y juvenil . No dejes pasar la oportunidad de poder emplearlo en tu próximo cambio de estilo.