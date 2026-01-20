5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro corazón

El rostro corazón se destaca por tener facciones singulares; ante eso, es fundamental que logremos identificar los cortes de pelo que nos favorezcan, permitiendo que ciertas características físicas de nuestra cara sean sobresaltadas o disminuyan.

Si tienes ese tipo de rostro, entonces prepara lápiz y papel, porque te vamos a explicar algunos cortes que son ideales, buenas alternativas que harán una buena fusión y te ayudarán a lucir hermosa.

¿Qué corte favorece a una cara corazón?

Para las personas que tengan el rostro corazón, es fundamental que entiendan que los cortes de pelo que escojan van a ser fundamentales, puesto que de esa manera podrá hacer más armónicas las facciones de su cara. Por lo que se recomienda optar por las siguientes opciones que son ideales:

Lob largo en capas suaves : Un estilo que permitirá suavizar las líneas faciales, además de desviar la atención de la zona más ancha.

: Un estilo que permitirá suavizar las líneas faciales, además de desviar la atención de la zona más ancha. Corte recto con flequillo degrafilado : En el tema de flecos, es posible emplear la alternativa lateral para lucir nuestro rostro.

: En el tema de flecos, es posible emplear la alternativa lateral para lucir nuestro rostro. Corte “C” en cabello largo : Un estilo coreano que es ideal para el rostro, permitiendo suavizar ciertas partes de la cara.

: Un estilo coreano que es para el rostro, permitiendo suavizar ciertas partes de la cara. Cabello rizado : Si eres rizada, se recomienda optar por melenas en capas , ya que le va a aportar volumen .

: Si eres rizada, se recomienda optar por melenas en , ya que le va a . Mariposa: Siguiendo la línea de cortes en capas, se recomienda optar por el mariposa, puesto que te va a ayudar a suavizar las facciones.

¿Cómo es el rostro corazón?

El rostro corazón, también conocido como rostro triángulo invertido, se destaca por tener la zona superior más ancha, mientras que la mandíbula suele ser más angosta. También se destaca por tener pómulos altos y una barbilla más angular.

Considerando lo anterior, es importante que, al momento de escoger cortes de pelo , siempre se recomienda evitar estilos muy cortos, que tengan mucho volumen arriba o flecos que sean muy densos y rectos, ya que se encargan de acentuar la frente o generar desproporciones en la barbilla. Dinos, ¿con cuál estilo vas a hacerte un cambio de look?