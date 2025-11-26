Elektra remata esta potente moto Italika por tiempo limitado: tiene envío y MSI
Una oportunidad única que no se ve todos los días y debes aprovechar: Elektra publicó una motocicleta ideal para comprar sin descuidar tu presupuesto.
Si estabas pensando en estrenar motocicleta sin descuidar tu presupuesto, este puede ser el momento perfecto. Elektra lanzó un remate por tiempo limitado en una potente moto Italika que incluye envío y opción de meses sin intereses, una combinación ideal para quienes buscan movilidad, ahorro y comodidad en una sola compra. Esta oferta llega como una oportunidad difícil de dejar pasar.
En su sitio web, la tienda publicó recientemente una Motocicleta Urbana Italika 250Z negra a $42,999, cuando antes cotizaba a $57,499, ideal para aquellos que buscan viajar con toda seguridad, comodidad y de forma fácil.
Las principales características de la moto Italika que Elektra promociona
Al elegir una moto, es importante conocer las características que definen su desempeño, comodidad y seguridad. Por tal razón, desde el portal detallaron cuáles son sus particularidades:
- Cilindrada: 250 CC
- Transmisión: estándar de 6 velocidades por cadena
- Rendimiento por litro: 23.5 Km/l
- Capacidad de carga: 150 kg
Además, cuenta con un sistema de arranque eléctrico para ser más fácil de usar, mientras que el de enfriamiento es de aire forzado y radiador de aceite, que tiene transmisión estándar de 6 velocidades/por cadena, frenos delanteros y traseros de disco sencillo. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.
Esto debes tener en cuenta al comprar una moto
- Tipo de moto según tu uso: define si la necesitas para ciudad, carretera, trabajo, reparto o aventura. Hay modelos urbanos, sport, doble propósito, cruiser, scooters y más.
- Cilindrada adecuada: las motos pequeñas (110–150 cc) son ideales para movilidad diaria y ahorro; las de media a alta cilindrada (200 cc en adelante) ofrecen más potencia para viajes largos o velocidad.
- Consumo de combustible: revisa el rendimiento por litro. Si la usarás todos los días, una moto eficiente hará una gran diferencia en tu gasto mensual.
- Altura y ergonomía: debe ser cómoda, que tus pies lleguen al piso y que la postura de manejo no resulte cansada.
- Peso y maniobrabilidad: una moto demasiado pesada puede ser difícil de manejar si estás empezando. Busca equilibrio entre estabilidad y facilidad de conducción.
- Sistema de frenos: los frenos de disco, ABS o combinados brindan mayor seguridad. Revisa qué tipo incluye el modelo.
- Suspensión: una buena suspensión se nota en calles irregulares y trayectos largos. Verifica si se adapta a tu zona y estilo de conducción.
- Capacidad del tanque: importante si haces recorridos largos o no quieres cargar combustible tan seguido.