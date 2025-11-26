Elektra remata esta potente moto Italika por tiempo limitado: tiene envío y MSI

Si estabas pensando en estrenar motocicleta sin descuidar tu presupuesto, este puede ser el momento perfecto. Elektra lanzó un remate por tiempo limitado en una potente moto Italika que incluye envío y opción de meses sin intereses, una combinación ideal para quienes buscan movilidad, ahorro y comodidad en una sola compra. Esta oferta llega como una oportunidad difícil de dejar pasar.

En su sitio web, la tienda publicó recientemente una Motocicleta Urbana Italika 250Z negra a $42,999, cuando antes cotizaba a $57,499, ideal para aquellos que buscan viajar con toda seguridad, comodidad y de forma fácil.

Las principales características de la moto Italika que Elektra promociona

Al elegir una moto, es importante conocer las características que definen su desempeño, comodidad y seguridad. Por tal razón, desde el portal detallaron cuáles son sus particularidades:



Cilindrada: 250 CC

250 CC Transmisión: estándar de 6 velocidades por cadena

estándar de 6 velocidades por cadena Rendimiento por litro: 23.5 Km/l

23.5 Km/l Capacidad de carga: 150 kg

Elektra

Además, cuenta con un sistema de arranque eléctrico para ser más fácil de usar, mientras que el de enfriamiento es de aire forzado y radiador de aceite, que tiene transmisión estándar de 6 velocidades/por cadena, frenos delanteros y traseros de disco sencillo. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.

Esto debes tener en cuenta al comprar una moto