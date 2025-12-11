El Pueblo Mágico cerca de Guadalajara que tiene las mejores aguas termales calientitas para relajarse, según la IA

Un viaje es el momento perfecto para olvidarse de la rutina y desconectarse un rato del caos para dedicarse a disfrutar por completo. Y qué mejor que complementar esta sensación con un plan súper tranquilo, como un día de spa o en aguas termales, como las que hay en un Pueblo Mágico que se encuentra muy cerca de Guadalajara y además tiene vistas preciosas.

El destino en cuestión es Temacapulín, una joyita oculta en el estado de Jalisco y que aunque no es tan frecuentada como Tequila, sí es una excelente opción para quienes quieren relajarse mientras están de vacaciones, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esto gracias a que combina una oferta variada de atractivos para los viajeros con buenos precios y ubicación privilegiada.

Aguas termales y comida deliciosa: así es Temacapulín

Conocido como "la cuna de las aguas termales de occidente", Temacapulín es uno de los 12 lugares del estado catalogados como Pueblo Mágico. Se encuentra en la zona de los Altos de Jalisco, a menos de dos horas desde Guadalajara, por lo que suele ser una parada obligatoria para los que buscan conocer el encanto poco conocido que resguarda su territorio .

Tal como su sobrenombre lo dice, en este destino las aguas termales son sumamente populares y perfectas para gozar de un día de absoluta relajación y probar bebidas refrescantes. Además, hay varias alternativas que están contempladas dentro de un balneario, por lo que este plan puede ser para toda la familia.

En Temacapulín hay muchos balnearios con aguas termales para un día de relajación absoluta|Secretaría de Turismo

Los más concurridos son el Centro Recreativo Temacapulín, El Salitre y Las Peñitas, de acuerdo con información del programa Destinos México. En todos hay zonas infantiles, restaurantes y están rodeados de naturaleza. Y a propósito de la comida, en este Pueblo Mágico cerca de Guadalajara la gastronomía tiene exquisitos platillos, incluyendo la famosa birria y tortas ahogadas de Jalisco.

¿Temacapulín es caro? Lo que debes saber antes de ir a este Pueblo Mágico cerca de Guadalajara

Si ya te decidiste a que en tus próximas vacaciones pasarás un rato de relajación y tranquilidad en las aguas termales de Temacapulín, debes considerar sumar esto a tu presupuesto estimado. La buena noticia es que el acceso a los balnearios es bastante accesible y los precios van desde los 200 pesos mexicanos, es decir, menos de 10 dólares, por el tipo de cambio actual.

El Pueblo Mágico de Temacapulín está a menos de dos horas de Guadalajara y no es tan caro para visitar|Secretaría de Turismo

A este cálculo incorpora gastos de hospedaje, traslado y comidas. Como extra, puedes llevar un guardadito para comprarte souvenirs que queden como recuerdo de este lindo Pueblo Mágico que no solo está cerca de Guadalajara, sino que es garantía de unas vacaciones entrañables.