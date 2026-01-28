Así puedes entrar a tu perfil de Hi5 y bajar tus fotos antiguas

Hace un tiempo, antes de que existieran las redes sociales que conocemos, existía una muy famosa que te permitía hacer o crear un estilo propio para tu perfil. Hablamos de Hi5 , una red social en donde muchas personas compartían pensamientos, fotos, imágenes, incluso se podía agregar música en los perfiles.

Con el paso del tiempo y las actualizaciones, esta red social fue perdiendo fuerza hasta quedar en el olvido por los usuarios. Sin embargo, hace poco comenzó a circular una pregunta, sobre si esta plataforma todavía funciona, por lo que la respuesta es sí.

"¡No son nuestros amigos!”, La ‘ley del hielo’ podría aparecer en el Exatlón

Y aunque ya no luce como hace unos años, es posible que todavía puedas ingresar a tu perfil y no solo eso, sino que puedes recuperar las fotos que tenías guardadas en aquel entonces.

¿Cómo puedes bajar tus fotos de Hi5?

Para quienes no saben mucho sobre esta plataforma, fue en 2003 cuando se empezó a utilizar, pero fue hasta el 2006 cuando tuvo su momento de mayor popularidad. Lo peculiar de esta red social, es que te permitía ponerle todo tipo de fondo a tu perfil, por lo que era muy atractivo para los usuarios.

El Hi5 se convirtió en un espacio donde muchos usuarios compartían su día a día, pero todo muy a su estilo. Sin embargo, con la llegada de Facebook, su fama pasó a segundo plano, hasta casi quedar en el olvido. Aunque si quieres ingresar de nuevo a tu perfil, aquí te dejamos una guía sencilla:



Busca la página de hi5.com

Inicia sesión con tu correo y contraseña.

Si olvidaste tu contraseña, entra a "¿Olvidaste tu contraseña?" y sigue los pasos.

Puedes entrar usando tu cuenta de Google o Facebook actual(aunque esto crea un nuevo perfil, no recupera el viejo)

En caso de que logres ingresar a tu cuenta, es probable que encuentres algunas fotos o comentarios de amigos, pero es probable que algunas cosas se hayan perdido por las actualizaciones que tuvo el sitio.

