¿Es cierto que el maquillaje caduca? Esto se sabe al respecto

Seguramente, al abrir tu cosmetiquera, te has encontrado con maquillaje de hace un par de años, cosmético que aún tiene mucho producto y su pigmentación sigue siendo la misma. A simple vista, muchos pensaríamos que son productos que siguen siendo funcionales para arreglar nuestro rostro.

Sin embargo, entre los maquillistas profesionales, han declarado que dichos productos tienen cierta vigencia. Es así que te detallaremos si es cierto que los cosméticos caducan; descubre qué dicen los expertos sobre el tema.

¿Qué pasa si un maquillaje está caducado?

Desde hace algún tiempo, algunas mujeres se han preguntado si el maquillaje caduca. Pues déjame decirte que es completamente cierto. El Hospital Privado Universitario de Córdoba y portales de reconocidas marcas detallan que es real.

El mismo centro de salud detalla que al usarlo, ponemos en riesgo la salud de nuestra piel, ya que se convierten en cultivos de microorganismos, provocando alergias, picazón, rojeces y dermatitis, situación que es visible cuando se usan en los ojos; nos arriesgamos a padecer enfermedades.

Lamento decirte que lo mejor en esos casos es desechar las sombras, bases, coloretes o cualquier tipo de cosmético que ya no sea útil para usar en la piel. Recuerda que tu salud y bienestar son imprescindibles.

¿Cómo saber si mi maquillaje está vencido?

Es importante aclarar que la fecha en que caduca cada uno de los cosméticos es completamente diferente, ya que habrá algunos que tienen duraciones de hasta 36 meses, pero todo dependerá del producto.

Para poder identificarlo, te recomendamos que observes el empaque; te encontrarás un tipo de envase, dentro de él verás un número y una ‘M’, eso nos indicará los meses de duración del producto que va a tener al ser abierto. Es importante que identifiques la fecha en que lo compraste para saber cuándo termina su vigencia.

Aunque son importantes los meses de vida, es cierto que también, si percibes ciertos cambios, son señales de que ya caducó. Considera las siguientes características del maquillaje para desecharlo:

