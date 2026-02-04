Esta es la zona de CDMX donde menos se llena de gente en San Valentín: allí puedes celebrar

Basta de ir al cine el 14 de febrero y esperar horas para entrar a ver una película junto a tu pareja para celebrar San Valentí n, o de buscar tranquilidad en el Bosque de Chapultepec ese día. En la Ciudad de México (CDMX) hay un montón de rinconcitos igual de románticos, pero que muy pocas personas conocen.

Según la Inteligencia Artificial (IA), si quieres librarte de la multitud el Día del Amor y la Amistad, debes elegir espacios que todavía no han sido descubiertos por las masas ni se han vuelto tendencia en TikTok o Instagram.

¿Cuáles son los mejores lugares privados para celebrar San Valentín en CDMX?

Si buscas mayor privacidad y una cita romántica tranquila, en la que solo estén tú y tu pareja disfrutando de un día especial, ChatGPT explica que uno de los mejores lugares es la Plaza Luis Cabrera, ubicada en la colonia Roma. Se trata de un pequeño parque con sombras, una fuente y un ambiente relajado , perfecto para una caminata lenta sin tanto ruido.

Alrededor del Parque Luis Cabrera hay un montón de cafecitos escondidos.|ESPECIAL/Google Maps

Otros espacios que puedes aprovechar son algunas zonas del Bosque de Chapultepec que, aunque suele estar muy transitado, cuenta con rincones poco conocidos.

También existen opciones como vivir experiencias en cafés, elegir un cine independiente o la Cineteca Nacional en lugar de una cadena comercial. Asimismo, después de ver la película, pueden dar un paseo por San Ángel o Coyoacán, lugares con casas antiguas, plazas pequeñas y restaurantes escondidos.

Otra alternativa es visitar el Museo del Chocolate, que tendrá varias fechas para una experiencia de cacao en pareja, la cual termina con una boda simbólica y anillos de chocolate.

¿Cuáles son los lugares donde hay más gente el día de San Valentín?

Los espacios que debes evitar el 14 de febrero si no te gusta estar entre multitudes son:

El Zócalo: suele haber eventos públicos y actividades especiales.

Eventos especiales en plazas: en algunas ocasiones se realizan festivales del amor o conciertos.

Un consejo común es ir contra corriente: elige horarios más tempranos, ya sea por la mañana o por la tarde. Piensa en celebrar un San Valentín diferente este año.