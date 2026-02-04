Los 3 cortes de pelo de hombre con cabello lacio que te hacen ver más joven y guapo

El cabello lacio tiene mucho potencial con ciertos cortes de pelo, sobre todo con aquellos que te hacen ver más joven. Por eso, si quieres lucir moderno sin complicarte demasiado, checa esta selección de tres estilos que podrían gustarte.

Especialistas coinciden en que, una vez que identificas tu tipo de rostro y la textura de tu cabello, puedes encajar a la perfección con el corte ideal . Según explica Tendencias, incluso es posible ocultar algunas imperfecciones o darle mayor protagonismo a ciertos rasgos.

¿Cuáles son los cortes de pelo para hombre que te hacen ver más joven?

Los cortes de pelo para hombre que te ayudan a verte más joven y que están en tendencia en 2026 apuestan por detalles texturizados, especialmente el estilo Crop, caracterizado por laterales cortos y mayor longitud en la parte superior. Entre los más destacados se encuentran:

Corte French Crop: es un estilo clásico que se popularizó en los años 90. También se le conoce como estilo César y se caracteriza por llevar la parte superior corta y los lados bien definidos. Favorece a rostros ovalados, cuadrados o triangulares, por lo que resulta muy versátil.

es un estilo clásico que se popularizó en los años 90. También se le conoce como y se caracteriza por llevar la parte superior corta y los lados bien definidos. Favorece a rostros ovalados, cuadrados o triangulares, por lo que resulta muy versátil. Texturizado tipo Crop: es similar al anterior, pero incorpora capas en la melena realizadas con tijeras, lo que lo hace más fácil de peinar y manejar. Muchas mujeres consideran este corte especialmente atractivo. Queda perfecto en rostros ovalados, cuadrados o alargados.

es similar al anterior, pero incorpora capas en la melena realizadas con tijeras, lo que lo hace más fácil de peinar y manejar. Muchas mujeres consideran este corte especialmente atractivo. Queda perfecto en rostros ovalados, cuadrados o alargados. Shaggy Curly: un clásico de los años 70 que regresó con fuerza desde 2025 y cuya tendencia continúa vigente. Aporta un aire relajado, requiere pocos cuidados y es muy versátil. Varios famosos lo han llevado recientemente.

¿Cómo evitar que el cabello lacio se esponje?

Quienes tienen el cabello lacio saben que suele esponjarse con facilidad, sobre todo después de un baño caliente. Sin embargo, hay formas de reducir el frizz. De acuerdo con GQ, lo ideal es evitar champús que contengan alcohol o sulfatos, ya que estos lo provocan.

Tampoco se recomienda lavarlo con agua caliente ni usar planchas o secadoras con demasiada frecuencia. Además, no olvides aplicar acondicionador: será tu mejor aliado en estas situaciones complicadas.