Estas son las frases ingeniosas que puedes mandar por WhatsApp para felicitar en Año Nuevo
Este es el momento ideal para que puedes hacer llegar buenos deseos y felicitaciones.
Faltan horas para que comencemos un nuevo año por lo que las felicitaciones y buenos deseos se hacen presentes para saludar a nuestros seres queridos. Es por esto que te vamos a contar sobre las frases ingeniosas que puedes enviar por WhatsApp .
Las opciones que aquí te traemos son mensajes cortos que puedes enviar por WhatsApp tal cual están, pero puedes personalizarlos también. Los mismos mezclan humor, ironía y cercanía con los demás.
¿Cuáles son las mejores frases para enviar por WhatsApp?
- Que el 2026 te trate mejor que tu banco.
- Nuevo año, mismas personas y ojalá mejores decisiones.
- Brindemos por un año con menos prisas y más razones.
- Que en 2026 se te estropee menos la paciencia y se te multipliquen las alegrías.
- Otro año más sobreviviendo. Vamos bien.
- Que el nuevo año venga con salud, calma y algún que otro milagro.
- En 2026, que los lunes sean más cortos y los viernes más largos.
- Nuevo año, mismo grupo de WhatsApp… paciencia.
- Que el 2026 no sea perfecto, pero sí amable contigo.
- Si el 2025 fue raro, el 2026 promete superarlo.
- Que este año nuevo te pille viviendo, no solo sobreviviendo.
- Más risas, menos excusas. Feliz 2026.
- Ojalá el 2026 tenga menos ruido y más sentido.
- Que no te falte café, salud ni gente que merezca la pena.
- Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de dormir más.
- Que el 2026 te sorprenda para bien, que ya toca.
- Otro año para intentarlo mejor, o al menos diferente.
- Que el calendario cambie, pero no las cosas buenas.
- Feliz Año Nuevo. Lo demás, ya lo iremos improvisando.
- Que el 2026 te trate como tú tratas a tus amigos.
- Menos “a ver si” y más “vamos a hacerlo”.
- Que el nuevo año venga con más momentos y menos dramas.
- Si el 2026 no es perfecto, que al menos sea divertido.
- Nuevo año, nuevas historias que contar.
- Que no te falte tiempo para lo importante en 2026.
- Feliz Año Nuevo. Que lo que venga, venga con sentido.
Son frases ideales ya que son directos pero no se alargan y se adaptan a casi cualquier conversación. Como mencionamos anteriormente puedes enviarlos así o también adaptarlos para que sea más personal.