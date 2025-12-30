Estas son las frases ingeniosas que puedes mandar por WhatsApp para felicitar en Año Nuevo

Faltan horas para que comencemos un nuevo año por lo que las felicitaciones y buenos deseos se hacen presentes para saludar a nuestros seres queridos. Es por esto que te vamos a contar sobre las frases ingeniosas que puedes enviar por WhatsApp .

Las opciones que aquí te traemos son mensajes cortos que puedes enviar por WhatsApp tal cual están, pero puedes personalizarlos también. Los mismos mezclan humor, ironía y cercanía con los demás.

¿Cuáles son las mejores frases para enviar por WhatsApp?

Que el 2026 te trate mejor que tu banco.

Nuevo año, mismas personas y ojalá mejores decisiones.

Brindemos por un año con menos prisas y más razones.

Que en 2026 se te estropee menos la paciencia y se te multipliquen las alegrías.

Otro año más sobreviviendo. Vamos bien.

Que el nuevo año venga con salud, calma y algún que otro milagro.

En 2026, que los lunes sean más cortos y los viernes más largos.

Con estos mensajes quedarás más que bien.

Nuevo año, mismo grupo de WhatsApp… paciencia.

Que el 2026 no sea perfecto, pero sí amable contigo.

Si el 2025 fue raro, el 2026 promete superarlo.

Que este año nuevo te pille viviendo, no solo sobreviviendo.

Más risas, menos excusas. Feliz 2026.

Ojalá el 2026 tenga menos ruido y más sentido.

Que no te falte café, salud ni gente que merezca la pena.

Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de dormir más.

Que el 2026 te sorprenda para bien, que ya toca.

Otro año para intentarlo mejor, o al menos diferente.

Que el calendario cambie, pero no las cosas buenas.

Feliz Año Nuevo. Lo demás, ya lo iremos improvisando.

Que el 2026 te trate como tú tratas a tus amigos.

Menos “a ver si” y más “vamos a hacerlo”.

Que el nuevo año venga con más momentos y menos dramas.

Si el 2026 no es perfecto, que al menos sea divertido.

Nuevo año, nuevas historias que contar.

Que no te falte tiempo para lo importante en 2026.

Feliz Año Nuevo. Que lo que venga, venga con sentido.

Son frases ideales ya que son directos pero no se alargan y se adaptan a casi cualquier conversación. Como mencionamos anteriormente puedes enviarlos así o también adaptarlos para que sea más personal.

