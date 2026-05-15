Marlife sufre lesión al interior del Mundo de MasterChef 24/7

Los creadores de contenido que están viviendo bajo el techo de MasterChef 24/7 continúan viviendo una jornada llena de intensidad y no solamente por los difíciles retos gastronómicos que les fueron impuestos, sino también por emociones fuertes afuera de la cocina y para muestra está la caída que sufrió Marlife esta noche.

Marlife se lesiona el pie derecho

Luego de que los influencers debatieran qué actividades podrían llevar a cabo para pasar el tiempo antes de dormir, una broma que le estaba jugando Cecia Loazia a Ale Castellanos fue escenario de la caída de Marlife, quien se lesionó su pie derecho.

Cabe señalar que mientras el creador era auxiliado por algunos de sus compañeros, otros comentaron la seriedad con la que Cecia le hizo creer a Ale que estaba molesta con ella tras haber sido cuestionada previamente sobre los problemas que han protagonizado sus primas, Kim y Steff Loaiza.

Además, las risas no faltaron, pues hubo comentarios sobre una hipotética salida de Marlife de la breve competencia y es que señalaron que sería complicado para él cocinar de pie.

Después de unos momentos, el creador salió del Mundo de MasterChef 24/7 con la ayuda de Julio Frank y Alex Armijo para ser atendido. Hasta el momento, se desconoce si Marlife continuará en la contienda de mañana.

Recuerda que puedes votar por tu creador favorito en masterchefmx.tv/vota para que se convierta en el primer participante oficial de MasterChef 24/7.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.