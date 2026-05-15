El Pueblo Mágico donde hay cascadas, zona arqueológica y senderos para conectar con la naturaleza

Cuetzalan del Progreso es un Pueblo Mágico de Puebla ideal para quienes buscan una escapada rápida de fin de semana entre naturaleza, aventura y cultura . Este encantador destino sorprende con impresionantes cascadas, una antigua zona arqueológica y senderos rodeados de neblina y vegetación que permiten desconectarse del estrés y conectar con la tranquilidad del entorno.

Además de su belleza natural, tiene calles empedradas, pintorescas casas y fondas para comer delicioso a precios accesibles. Por eso se ha convertido en uno de los rincones más fascinantes de México.

En Cuetzalan están los Voladores, Patrimonio Cultural de la UNESCO.

¿Qué hacer en Cuetzalan del Progreso?

Cuetzalan del Progreso está ubicado en la sierra, entre bosques con niebla, cafetales, cascadas, cuevas, grutas y helechos gigantes, según información de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Pero no es lo único que hay para disfrutar, ya que también conserva festividades tradicionales de origen prehispánico.

En el pueblo todavía puedes encontrar habitantes descendientes de indígenas totonacos y nahuas, quienes mantienen rituales y la cultura de los Voladores, una danza reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Entre la comida típica que puedes probar están las acamayas, la cecina ahumada, el mole, el pan casero, el pipián, el queso, los tamales de frijol, el ezquíhitl y los tayoyos.

Santuario de Guadalupe en Cuetzalan del Progreso.|(Google Maps)

Y entre los atractivos imperdibles que debes visitar, según México Desconocido, destacan:

Capilla de la Conchita

Casa de la Cultura

Centro Histórico de Cuetzalan

Museo Etnográfico Calmahuistic

Santuario de Guadalupe

Zona Arqueológica de Yohualichan

Cascadas El Salto

Cascadas Las Golondrinas

Mercado de Artesanías Matachuji

¿Cómo es el clima en Cuetzalan del Progreso, el Pueblo Mágico de Puebla?

Este fin de semana, del 15 al 17 de mayo, el clima en Cuetzalan del Progreso tendrá cielos despejados y parcialmente nublados, con temperaturas máximas de 30 °C y mínimas de 18 °C.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la lluvia podría ingresar a la región hasta el próximo martes 19 de mayo, por lo que será ideal para visitar durante este fin de semana.