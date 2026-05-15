Cecia Loaiza confiesa cuál es su mayor miedo en la cocina de MasterChef 24/7

Cecia Loaiza es una de las creadoras de contenido que se encuentra viviendo la experiencia TikTok en la cocina más famosa de México, y en la cual, se decidirá quién de ellos se unirá a esta nueva etapa de MasterChef 24/7.

Durante 24 horas, los influencers permanecerán en el Mundo MasterChef 24/7 enfrentado diferentes retos, para que, por medio de votos de sus seguidores y los fans del programa, se defina quién será el afortunado ganador que se una al reality.

Fue justamente durante esta etapa en la que Cecia Loaiza confesó que siente un poco de temor de usar el horno y en general la estufa, pues siente temor por el fuego. “Primero que nada me gustaría aprender a encender el horno y luego a encender la estufa”, confesó.

Ante esto, fue cohesionada respecto a qué haría si ella es la ganadora de la experiencia y se une a los concursantes de MasterChef 24/7, al respecto, Cecia Loaiza respondió segura de sí misma: “¡vamos a atravesar el miedo!”

Es así como poco a poco los participantes de la Experiencia TikTok en el Mundo MasterChef 24/7 nos han dejado ver un poco más de su personalidad y facetas que no siempre comparten a través de sus redes sociales.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?