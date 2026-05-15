MasterChef 24/7: Cecia Loaiza confiesa qué pasó realmente con Super Trucha, ¿anduvieron?

La experiencia de MasterChef 24/7 ya comenzó a dar de qué hablar incluso antes del estreno oficial del reality. Entre bromas, confesiones y momentos inesperados dentro del Mundo MasterChef , una de las conversaciones que más llamó la atención en redes sociales fue la protagonizada por Cecia Loaiza, quien habló abiertamente sobre los rumores que durante meses la relacionaron con el influencer Super Trucha.

Todo ocurrió durante una charla entre varios creadores de contenido que participan en la experiencia especial de TikTok dentro de MasterChef 24/7. En medio del ambiente relajado y las bromas entre los tiktokers, salió el tema de una posible relación entre Cecia y Super Trucha, algo que rápidamente despertó curiosidad entre los fans.

Cecia Loaiza se sinceró sobre su relación con Super Trucha

Lejos de esquivar la pregunta, la influencer respondió con humor y aclaró cuál es realmente su relación con él. Según contó, todo comenzó por la amistad que ambos tienen con Juan de Dios Pantoja y Kim Loaiza.

“Súper Trucha es el mejor amigo de Juan y yo soy la mejor amiga de Kim (son primas)”, comentó entre risas. Después agregó que él simplemente era alguien con quien podía convivir y pasar el rato durante algunas reuniones.

“Para que no se me antojara me llevaba a un compañerito”, bromeó Cecia, provocando risas entre los presentes. Finalmente dejó claro que entre ellos siempre ha existido una buena amistad y nada más. “Trucha siempre ha sido un buen amigo”, aseguró.

La conversación no terminó ahí. Más adelante, también surgió el nombre de Jacob Elordi y Cecia aprovechó para seguir el juego. Cuando le preguntaron si tendría una relación con el actor de Hollywood, respondió entre risas que “ya había andado con él”, dejando claro que todo formaba parte del ambiente relajado que se vive dentro de la experiencia.

¿Cómo ver en directo la experiencia con TikTok en MasterChef 24/7?