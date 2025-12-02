Este es el significado de las horas espejo y horas invertidas

Es recurrente que cuando vemos el reloj, nos encontramos con horas espejo y horas invertidas. Hay algo que muchos desconocen y es el significado por lo que te vamos a contar todo lo que necesitas saber.

Muchas personas se dejan guiar un poco por esa espiritualidad que, a veces, ayuda un poco. Las horas espejo son todas las que repiten dos números, a saber: las 11:11h., 12:12h., 22:22h...

¿Qué significado tienen las horas espejo?

Las horas espejo tienen los siguientes significados:

00:00h.:Es una especie de renacer, te invita a conectar con lo que te perturba para que lo enfrentes.

01:01h.:Esta hora va directa a tu vida amorosa, una persona te piensa y mucho.

02:02h.:Alguien te oculta algo, este número te lo chiva.

03:03h.:Alguien habla mal de ti, ¿quién será?

04:04h.:Esta hora te recuerda que tienes que dar un cambio en tus hábitos.

05:05h.:Es la hora "oficial" del amor, hay alguien muy enamorado de ti.

06:06h.:Un 'reminder' de que te dediques más amor propio.

07:07h.:Es una de las más 'guays', junto al 11:11h. El deseo que tienes en mente se cumplirá.

08:08h.:Haz las cosas con cautela y precaución y saldrán bien.

09:09h.:Das demasiado a quienes te rodean, piensa un poco más en ti.

10:10h.:esta hora espejoindica que llega el fin de un ciclo, se vienen cambios.

11:11h.:La hora más mágica, pide un deseo cada vez que la veas y llénate de energía positiva.

12:12h.:Saca provecho de las situaciones que sabes que manejas. Aquí te contamos más sobrequé significa mirar la hora a las 12:12.

13:13h.:Cambia algo que no te esté dejando avanzar.

14:14h.:Si consideras que has fracasado, vuélvelo a intentar. Aquí tienes más significados de ver lahora espejo 14:14.

Seguro que en alguna etapa de tu vida te has encontrado ciertas horas de manera repetida cada vez que mirabas al reloj ⏰



Este es el significado de las horas espejo 🔮 pic.twitter.com/EkTC8YfMeU — ▲Horóscopo Negro▲ (@horoscoponegro) March 26, 2023

15:15h.:Te viene una gran historia, disfrútala. Si sueles ver esta hora espejo habitualmente, aquí te contamos en profundidadel significado de ver la hora espejo a las 15:15.

16:16h.:Deshazte cuanto antes de los pensamientos negativos que no te dejan avanzar. Aquí te contamos más sobreel significado de mirar la hora a las 16:16.

17:17h.:Llega a ti un momento de renovación y de sacar tu lado más creativo. Descubre aquí más sobreel significado de la hora espejo 17:17.

18:18h.:Es una horade intuición en cuanto al amor y las relaciones. Sigue la tuya.

19:19h.:Expresa lo que te atormenta y sé más paciente.

20:20h.:Otra hora del amor, hay reciprocidad con la persona en la que piensas.

21:21h.:Es la hora del éxito, cosas maravillosas están por ocurrir.

22:22h.:Te va a llamar una persona especial (o tu 'crush').

23:23h.:Puede significar que viene un viaje, pero también un recordatorio para que pienses más en ti.

¿Cuáles son los significados de las horas invertidas?

Las 'horas invertidas' son, por ejemplo, las 12:21h, las 13:31h, las 14:41h...

En concreto, los expertos aseguran que ver este tipo de horas atiende a sucesos que tienen que ver con la vida personal y el futuro, pero dependiendo de qué hora se trate, es uno u otro.

