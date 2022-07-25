El Palacio de Hierro siempre está a la vanguardia y este 2022 se lanza hacia el futuro.

Qué es el futuro sino una oportunidad de cambio, un bosquejo de esperanza y nuevos esquemas para la humanidad. Justo eso es lo que plantea la nueva Campaña de Imagen 2022 de El Palacio de Hierro, "El Futuro es un Palacio".

El Palacio de Hierro siempre ha estado a la vanguardia y su comunicación 2022 no es la excepción; la propuesta creativa conecta con los más profundos anhelos de construir y fomentar un mundo mejor para las próximas generaciones, evolucionando y manteniendo la identidad propia como una bandera.

No es sólo la visión de futuro, sino el compromiso por evolucionar junto con la sociedad y seguir ofreciendo la mejor experiencia con lo más top del estilo y las tendencias de vanguardia.

La imagen de la campaña presentará el estilismo con colecciones de exponentes de renombre global como Raquel Orozco, Alexia Ulibarri, Purificación García, Pro Novias, Alexander McQueen y Gucci, entre otras.

Podemos afirmar que la experiencia futurista del El Palacio es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el estilo.