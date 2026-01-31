Esto dice la psicología sobre las personas que cruzan los brazos mientras alguien habla

El lenguaje no verbal comunica mucho más de lo que crees por lo que un gesto que puede pasar desapercibido puede estar escondiendo un trasfondo. Uno de los hábitos más comunes es el de cruzar los brazos al momento de hablar con alguien.

Si bien parece una postura neutra o automática pues psicología tiene algo más para decirte al respecto. Presta atención a lo que aquí te contamos sobre este gran gesto.

¿Cuál es el significado de cruzar los brazos según la psicología?

De acuerdo a la psicología, la postura de cruzar los brazos funciona como una barrera simbólica, pero no siempre implica una actitud negativa o de desinterés. En algunos casos esto significa procesar lo que se está escuchando sobre todo si se trata de charlas largas o de información nueva.

Qué puede indicar cruzar los brazos al escuchar:



Necesidad de concentración o análisis

Sensación de incomodidad física o frío

Reacción frente a un entorno desconocido

Hábito gestual sin carga emocional

Defensa ante una situación tensa o incómoda

Los expertos manifiestan que este gesto toma relevancia cuando se observa junto a otras señales. En el caso de que la persona mantenga el contacto visual, asiente o hace preguntas, es muy probable que esté conectada con la conversación.

Este gesto es muy habitual.|Canva

Es importante que no se saquen conclusiones rápidas ya que un solo gesto no es suficiente para dar una interpretación completa. Un claro ejemplo es que si la persona cruza los brazos con el ceño fruncido y mandíbula tensa, no es lo mismo a que hacerlo de manera relajada y con una postura abierta.

Aprender a leer el lenguaje corporal te ayudará a mejorar la comunicación diaria y evita que ocurran malos entendidos. En muchos casos, cruzar los brazos no es señal de rechazo, sino simplemente una forma de escuchar con atención es por esto que se debe tener en cuenta el contexto.