Estos son los 5 cortes de pelo que serán tendencia esta temporada

Llega el invierno por lo que muchas personas optan por cambiar su apariencia y encontrar aquel look que le pueda ofrecer tanto comodidad como modernidad. Si bien algunos optan por la ropa que es lo más obvio por el cambio de temperaturas, también se puede optar por un corte de cabello que transforme nuestra forma de vernos y que nos dé un toque frescura.

De esta manera hay una gran cantidad de cortes de pelo que pueden probarse, pero vamos a ir por aquellos que van a marcar tendencia en este 2025-2026. Presta mucha atención y quédate con el que mejor se ajuste a tus gustos.

¿Qué cortes de pelo serán tendencia este invierno?

Bob carré recto con flequillo

El primero de los cortes de cabello que se destacan para esta temporada es el Bob carré recto con flequillo. Las características del mismo son qué es recto en todas las medidas, cuenta con un flequillo a la altura de las cejas y es una variación del bob clásico. Su longitud es hasta la mandíbula por lo que ofrece un estilo temporal y fresco ideal para quienes buscan elegancia.

Shaggy lob volumen y movimiento natural

En este caso nos encontramos con un estilo más largo que el shaggy clásico y va desde los hombros hasta por debajo de ellos. A esto se le suma un poco más de textura que en el clásico y aporta un efecto rejuvenecedor. Es ideal para los cabellos finos que necesitan volumen y un acabado un poco más dinámico.

Clavicut una alternativa pulida y estructurada

Este corte de cabello se destaca por ser un corte recto a la altura de la clavícula yo tiene un acabado un poco más pulido y estructurado. Es una opción ideal para aquellas mujeres que prefieren las líneas limpias y un estilo que combina formalidad con frescura.

Butterfly largo con capas suaves

Este es un corte de cabello o destinado para las personas que buscan volumen y versatilidad. Este estilo cuenta con 2 combinaciones diferentes que pueden ser con capas largas con un flequillo que creará un efecto suave y volumen. A su vez favorece a las mujeres que tienen un rostro alargado porque equilibra las proporciones con movimiento natural.

Midi italian bob

Por último tenemos este corte de cabello muy recomendado para el invierno porque es una variante

. También es una versión elegante del bob clásico y tiene como positivo que se adapta a todas las formas del rostro.