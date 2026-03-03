Los 3 signos que deben estar alerta esta semana por una terrible noticia, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de esta semana en su canal de YouTube , pero advirtió a tres signos que podrían recibir una terrible noticia en los próximos días, por lo que deben estar atentos a cualquier señal del universo ante el reto que deberán enfrentar.

Según comentó la famosa pitonisa, esta fase del año podría hacer sentir incómodos a Cáncer, Virgo y Capricornio, no necesariamente por una tragedia, sino por situaciones que sacudirán su estabilidad emocional, laboral o personal. Estas son las predicciones:

CÁNCER : Esta semana podrías recibir una noticia relacionada con el trabajo o el dinero que no te deje satisfecho. Has venido arrastrando preocupaciones económicas y emocionales, y algo podría confirmarte que necesitas hacer un cambio urgente. La “terrible noticia” para ti no es una pérdida, sino una revelación: darte cuenta de que no estás en el lugar correcto o que el esfuerzo que haces no está siendo valorado. Esto puede generarte estrés o tristeza momentánea, pero también será el empujón que necesitas para reinventarte. El consejo es no tomar decisiones en caliente.

: Esta semana podrías recibir una noticia Has venido arrastrando preocupaciones económicas y emocionales, y algo podría confirmarte que necesitas hacer un cambio urgente. Esto puede generarte estrés o tristeza momentánea, pero también será el empujón que necesitas para reinventarte. El consejo es no tomar decisiones en caliente. VIRGO : Debes estar alerta porque podrías enterarte de algo que te haga desconfiar aún más de alguien cercano. El mensaje es claro: no confíes en nadie por ahora. La noticia puede estar relacionada con un chisme, una traición o planes ocultos que alguien tiene y que no te favorecen. También puede tratarse de una propuesta que, al analizarla mejor, no sea tan buena como parecía. Lo que inicia como ilusión podría convertirse en desilusión si no revisas bien los detalles . El consejo para ti es escuchar a la intuición.

: Debes estar alerta porque podrías enterarte de algo que te haga desconfiar aún más de alguien cercano. La noticia puede estar relacionada con un chisme, una traición o planes ocultos que alguien tiene y que no te favorecen. También puede tratarse de una propuesta que, al analizarla mejor, no sea tan buena como parecía. . El consejo para ti es escuchar a la intuición. CAPRICORNIO: La advertencia es directa: cuídate de las “víboras”. La terrible noticia podría ser descubrir que alguien cercano te está criticando o intentando bloquear tu crecimiento. Puede tratarse de un compañero de trabajo o incluso alguien dentro de tu círculo social. No es momento de confrontar, sino de observar. La verdad saldrá sola y te mostrará quién realmente está de tu lado. Sigue el consejo de Mhoni: protege tus planes.

Pero eso no es todo. Mhoni Vidente señaló también a Tauro porque debería tener cuidado con los celos, pues podrían opacar su éxito y atraería las energías negativas.

El ritual de Mhoni Vidente para proteger energías en marzo de 2026

Si quieres protegerte de las malas energías en marzo 2026, Mhoni Vidente recomienda seguir este ritual de limpieza:

Te expicamos el paso a paso del ritual de Mhoni Vidente para marzo de 2026.|(YOUTUBE/Mhoni Vidente/ CANVA)

Limpieza con huevo rojo



Unta el huevo rojo con tu perfume.

Pásalo por todo tu cuerpo mientras rezas un Padre Nuestro y un Ave María.

Pide protección contra el mal de ojo, envidias y energías negativas.

Desechar el huevo



Envuelve el huevo en papel aluminio.

Tíralo en un lugar lejos de tu casa.

Activar el dinero



Impregna tres billetes con perfume y un poco de esencia.

Frótalos en tus manos y pásalos por tu cuerpo en forma de cruz.

Visualiza crecimiento económico, estabilidad y prosperidad.

Coloca los billetes dentro de una copa con agua.

Preparar la veladora



Coloca canela en polvo alrededor de una veladora blanca (simboliza el dinero).

Enciende incienso de sándalo.

Enciende la veladora y reza pidiendo 31 días de salud, riqueza y protección.

Deja que la veladora se consuma por completo (de 3 a 5 días).

Cerrar el ritual

