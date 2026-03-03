Los cambios que traerá para tu signo el eclipse en Virgo y la Luna de Sangre en el Portal 3/3

Hoy es un día importante para la astrología debido a que coincide el Portal 3/3 con el eclipse total de Luna llena en Virgo, que también es conocida como la Luna de Sangre. Es un momento de intensidad emocional y un cierre de ciclos. Este proceso tuvo su comienzo en el 2024y que te lleva a poder soltar hábitos repetitivos y patrones que ya no deben seguir vigentes.

La numeróloga Victoria Serodino Roberts, manifestó durante una entrevista que el este 3 de marzo tiene la combinación del doble tres con la energía universal del año 2026. Si sumas 3+3+1, te da como resultado el número 7 que es un número que habla de conciencia, introspección y búsqueda de la verdad. El tres remite a la comunicación y la expansión; el uno, al liderazgo personal y los nuevos comienzos.

¿Qué le espera a cada signo del zodiaco en el eclipse de hoy 3 de marzo?

Como mencionamos anteriormente, la configuración numérica se ve potenciada por el eclipse lunar en Virgo, este es un signo que se asocia con la revisión de hábitos, rutinas y exigencias. Cada signo percibirá no un simple orden de lo que estaba desordenado, sino también un cambio radical.

Mercurio retrógrado en Piscis, hará que las comprensiones no sean tan lineales ni fáciles de poder hablar, pero se van a sentir fuertemente. La propuesta, según la numeróloga Serodino Roberts, es coherencia: alinear pensamiento, emoción, palabra y acción.

Concretamente se recomienda que escribas en un papel lo que estás sintiendo hoy y todos aquellos aspectos que deseas dejar atrás. Tanto el eclipse como el portal, funcionan como amplificadores energéticos que favorecen los cierres conscientes. Esta es una semana atravesada por revelaciones internas, por lo que el 3/3 aparece como un umbral simbólico para redefinir identidad, propósito y dirección personal.

Es una fecha importante astrológicamente por lo que no lo debes dejar pasar y tomar cartas en el asunto.