Esta es la predicción de Mhoni Vidente para ti hoy 3 de marzo en Luna de Sangre y eclipse

Hoy es un momento importante para la astrología dado que se abre un portal denominado 3/3, pero también hay una Lunade Sangre y eclipse, dado estos acontecimientos es que Mhoni Vidente ha revelado que Piscis es el favorito de Dios, por lo que los signos del zodiaco se verán influenciados por su energía. Además, habrá repercusiones energéticas.

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente manifiesta que en la temporada de Piscis, la carta de El Sol y la carta de El Mundo dominará la energía del zodíaco. Asimismo, se percibirá un ambiente más creativo, detallista y humanista.

Son momentos de reinvención personal, de crecimiento y de olvidar el pasado. Recibirán buena suerte y brindar la oportunidad de cambiar de forma positiva.“Llenarán su vida de prosperidad, de nuevos amores, crecimiento personal y profesional”.

Las cartas de El Sol y El Mundo reafirman que será una época de viajes, de conocimientos nuevos, de atracción de abundancia y el tiempo ideal para formar un patrimonio a futuro. Piscis será el mayor beneficiado, pero se enfrentará a sus puntos débiles que se vinculan con la exageración, el dramatismo, la incredulidad y la forma en la que se deja influenciar por todos.

Por otro lado, habrá otros beneficiados más que son Cáncer y Escorpio que se verán favorecidos por esta energía humanista hasta el próximo 20 de marzo, y también se les pide confiar en sí mismos y mirar hacia delante.

Capricornio será un signo con el doble de suerte en marzo ya que es compatible con Piscis. Ellos dominarán durante los próximos días en la abundancia y compartirán los números mágicos queson08, 22 y 43. Mientras que sus colores de buena suerte serán el azul y el blanco.

Durante el eclipse La carta de El Mundo y la carta de El Juicio dicen que se escucharán las trompetas del Apocalipsis. Lo espiritual se verá afectado, con líderes a los que sus seguidores les darán la espalda y con renuncias masivas dentro de la religión y el surgimiento de nuevas corrientes.

El clima será muy caluroso y Mhoni Vidente también dice que habrá movimientos sísmicos en México, con epicentros en Guerrero y en Michoacán. Así como en California, Estados Unidos, y en Chile, con magnitudes superiores a 7 grados Richter.