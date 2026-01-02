Los 7 colores de uñas para iniciar el año con buena energía

Para este 2026, la tendencia en manicura son los colores que se centran en calmar la energía. Así es que todo se inclina a un aire de optimismo y a alcanzar el equilibrio perfecto.

Si eres amante de la manicura pues tienes que inclinarte por los nude clásico junto al melocotón o rosa pálido. De esta manera te vamos a contar todo lo que debes saber.

¿Cuáles son los mejores colores de uñas para el 2026?

Uñas color amatista

La amatista es un cristal que se encuentra en la naturaleza. Tiene propiedades de enraizamiento y que calma el alma y te acerca a tu intuición. Para lograr el color se mezclan tonos púrpuras intenso con matices grises y oscuros para un color seductor.

Uñas en tono melocotón

Este color se asocia al lujo silencioso por eso es que se opta por los tonos neutros y aquellos que dan un toque inesperado pero sutil a tus manos.

Uñas con manicure chocolate

El tono chocolate estará presente en todos lados este 2026. Si bien puedes llevarlo de distintas maneras, el que más se usará es el oscuro.

Uñas en tono malva apagado

Por otro lado, tenemos un tono que es parte del color púrpura. Es un color que aporta suavidad a cualquier look de uñas.

Uñas con esmalte transparente

El brillo es una gran opción, pero con un tono rosa de base. Es una opción limpia, moderna y elevada. No te inclines por lo estridente ni saturado. De esta manera podrás tener unas manos muy hermosas.

Uñas color azul océano

Cuando hablamos del azul océano pues nos referimos a lo majestuoso y misterioso como el océano, el tono índigo tiene algo especial. Los expertos manifiestan que es importante realizar tres pasadas, una en el centro, otra a la izquierda y otra a la derecha.

Uñas en color gris

Por último, tenemos las uñas color gris que cambiará por completo tus manos. Es importante que sea cremoso pero con un acabado brillante.