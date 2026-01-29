Estudio revela que a los perros también les gusta el chisme

Es muy cierto que las personas que tienen perros , los hacen parte de su vida y en algunas ocasiones varios dueños han sentido que sus compañeros son muy chismosos, si como leíste bien, les gusta estar al pendiente en las conversaciones de sus amos. Sin embargo, aunque muchos han pensado que esto podría ser muy raro, no lo es.

Algunos expertos han asegurado que esto es cierto, hay lomitos que les gusta prestar atención a las conversaciones que sueles tener, lo más sorprendente de todo, es que les gusta hacerlo a escondidas.

A los perros les gusta escuchar tus conversaciones

De acuerdo con una investigación que realizó la Universidad de Eötvös Loránd (ELTE), en Hungría, se ha llegado a la conclusión que algunos perros tienen la capacidad de aprender algunas palabras, lo cual hacen solamente con escuchar a sus dueños, de la misma forma que lo hace un bebé de 18 meses que aprende cosas nuevas todos los días.

Cabe mencionar que esto no está relacionado con cuando queremos que aprendan, ya que deben de relacionar las palabras con acciones. Además, se ha mencionado que las palabras que van aprendiendo las van poniendo en práctica para informar sobre las cosas que ellos necesitan y mejorar su relación con los humanos.

En el estudio que se hizo, participaron 10 razas de perros, una de estas fue la Border Collie, la cual destaca por su capacidad de aprendizaje y emocional, también, se estudió al pastor, alemán, australiano y pastor ovejero. En la prueba que se hizo, los caninos tenían que aprender el nombre de dos juguetes nuevos.

Una parte del grupo aprendió de forma directa con sus dueños y los juguetes, mientras que el segundo solo estuvo escuchando a su dueño cuando hablaba con otra persona sobre el tema. Este método causó sorpresa, pues fue entendido a la perfección por los lomitos que solo se encontraban escuchando de forma indirecta. Por su parte, el resto de los canes, tuvo una tasa de fracaso del 20 por ciento.

Con estos resultados se concluyó que, los lomitos no solo necesitan ayuda visual sino cognitiva, principalmente con palabras para un mayor entendimiento.

