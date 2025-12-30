Atrae abundancia y buena suerte: Estos son los COLORES para vestir este FIN DE AÑO

El 2025 está por terminar, la noche del 31 de diciembre suele ser de celebración, gozo y sobre todo mucha reflexión sobre las cosas que ocurrieron en el año. Usualmente es un momento en el que se realizan rituales para atraer buena energía, prosperidad, amor y salud. Sin embargo, además de los rituales, la colorimetría en la ropa suele ser un factor clave para atraer todo lo que se desea. Aquí te contamos cuáles son los colores que debes usar para cada deseo especial.

¿Qué colores usar para atraer abundancia en 2026?

Verde musgo: Sin duda una de las cosas que las personas más necesitan este año es la abundancia, así como la estabilidad y protección, para estos factores el color clave es este. Utilizarlo también brinda una fuerza especial que permite conectar con cada uno y sentir que se puede lograr todo aquello que se desee.

Verde musgo para vestir en año nuevo|Crédito: Prexels

Colores metalizados: como el dorado o plateado se usan para atraer el éxito y la prosperidad. Estos tonos suelen ser comunes ya que durante estas fechas hay muchos vestidos y faldas en lentejuela con estos colores.

Rosa: Si lo que deseas reforzar este año es el amor propio y tu autoestima el color rosa es el ideal, además de que es un tono que ayuda a conectar con la feminidad y la ternura.

Colores como el amarillo, o todos aquellos que destaquen por su vivacidad: son excelentes para ser optimista e irradiar más felicidad.

Look amarillo para vestir en Año Nuevo|Crédito: Prexels

Café: Este año para algunos fue un 2025 lleno de momentos de caos y poca estabilidad, por lo que vestir de tonos cafés es recomendable si lo que se busca es sentir calma y estabilidad emocional. Además es un tono lleno de elegancia y sofisticación que se ve bien en todas las personas.

Azul: es el color perfecto para la sabiduría, por lo que si en tus planes de 2026 está ser más inteligente, culto, desarrollarte y tener un crecimiento personal, este tono es el ideal para ti durante la noche del 31 de diciembre.

Look azul y rojo para vestir en Año Nuevo|Crédito: Prexels



Rojo: Finalmente, lo que todos esperan: el amor. Para esto el color perfecto es el rojo, el cual además de amor da seguridad en uno mismo, factor que es clave para lograr cualquier meta.

¿Es recomendable usar ropa nueva en Año Nuevo?

Esta es una de las preguntas más comunes, y la respuesta es sí. La ropa nueva simboliza cerrar ciclos, darle la bienvenida a lo nuevo, y sacar de nuestra vida todo aquello que ya cumplió su ciclo y tiempo. Es una forma de renovación que se hace a través de algo material. Además ayuda a tener una comodidad más grande durante la noche y sentir que algo mejor llegará.

Recuerda que esta noche es especial, es para cerrar una etapa y darle la bienvenida a otra por lo que usar el color que más necesites te dará lo ideal para recibir este 2026 y atraer la mejor energía.