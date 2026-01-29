Así puedes hacer que tus cejas se vean más pobladas

Cuando de belleza se trata, las cejas han tomado un lugar muy importante a la hora del maquillaje. Y es que, esta parte de la cara juega un papel importante, pues ayuda para la expresión del rostro, por lo que muchas mujeres les dan un tratamiento especial.

Sin embargo, con el paso de los años, mucho se ha hablado sobre sus formas, algunas más gruesas que otras, unas más largas o más puntiagudas. Lo cierto, es que si quieres lucir unas cejas espectaculares se deben de conocer los trucos adecuados para dejarlas de forma perfecta y puedan brillar en tu rostro.

¿Cómo hacer que tus cejas se vean más pobladas?

Entre las más populares se encuentran las cejas pobladas y oscuras, así que si tienes las cejas poco pobladas o muy delgadas, aquí te decimos cómo puedes cambiarlas para que tengas el estilo que estás buscando al momento de maquillarte.

Para que se vean más gruesas, se deben usar productos que hagan trazos finos, lo más parecido a los vellos faciales de la persona. Es importante que solo se aplique en las zonas faltan pelitos, ya que con el maquillaje se va a ir pintando uno por uno, solo en esas partes. Después, debes de pasar un cepillo delgado, el cual va a difuminar el producto para que nada se vea pintado.

El gel para cejas también es una opción, pues con un solo producto puedes lograr a levantar y ordenar el vello, pero recuerda que este debe ser transparente, los que son de color te van a brindar más densidad visual. Cualquiera de las dos opciones se deben de aplicar primero hacia arriba y después darle continuidad al vello.

Los serums y aceites, también son pieza fundamental, ya que pueden nutrir y fortalecer, también aportan péptidos para mejorar la apariencia y ayudar al crecimiento en un futuro, esto solo se deben poner en la noche con un suave masaje en la zona.

Finalmente, los remedios caseros juegan una pieza fundamental, los aceites naturales pueden ayudar a aportar brillo, suavidad y fortalecer el vello, pero para tener los resultados esperados, su uso debe de ser de forma constante.

