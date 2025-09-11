inklusion logo Sitio accesible
Muere exreina de belleza en trágico accidente

En redes sociales se difundió el video de un trágico accidente que terminó con la vida de una exreina de belleza. Esto fue lo que sucedió.

Crédito: X @tendenciap_ec
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
El pasado 6 de septiembre de 2025, Shamel Alejandra Álava Zambrano, exreina de belleza de El Empalme (provincia del Guayas, Ecuador), perdió la vida en un choque frontal mientras viajaba con su esposo en una camioneta blanca por la vía El Empalme–Balzar. El trágico evento quedó grabado en video. Según los reportes preliminares, el accidente vial fue provocado por un vehículo que invadió el carril contrario al intentar dar una vuelta, impactando de lleno el auto donde viajaba.

Así ocurrió el accidente que cobró su vida

El impacto, además de impresionante, tuvo resultados fatales, pues Shamel y su esposo murieron en el lugar. Además, otras seis personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de emergencia a hospitales cercanos.

Conmoción en redes y mensajes de solidaridad

El trágico suceso generó que en redes sociales y medios de comunicación difundieran el video del momento preciso del accidente. Usuarios de toda la región expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a la familia de Shamel, recordando su alegría y compromiso con su comunidad.

El Gobierno municipal de El Empalme emitió un comunicado lamentando su fallecimiento:

Estamos profundamente consternados con el fallecimiento de Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien en vida ostentó con altura la dignidad de reina del cantón de El Empalme. Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos”.

Quién era Shamel Alejandra Álava Zambrano

Shamel, fue una reina de belleza originaria de El Empalme, Ecuador. Ella se había ganado el cariño de su gente al ser coronada como reina local. Reconocida por su carisma y cercanía, participó activamente en causas sociales, convirtiéndose en un símbolo de empatía y compromiso para todos.

