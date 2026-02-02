5 ideas fáciles para decorar una sala pequeña para que se vea más grande

Decorar una sala pequeña puede parecer todo un reto, ya que queremos colocar múltiples elementos sin afectar las dimensiones que hay en la habitación, por lo que debemos ser cuidadosos al momento de incorporar ciertos elementos.

Para que puedas lograr un buen resultado, te vamos a compartir algunas ideas fáciles, con las cuales van a hacer que esa zona se vea más grande de lo que es. Así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Cómo arreglar mi sala si es pequeña?

Para poder decorar una sala pequeña, no se deben hacer inversiones grandes de dinero, puesto que puedes hacer pequeños cambios para lograr ese efecto. Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos algunas ideas fáciles que puedes usar para que se vea más grande de lo que es:

Usa colores claros ; esto permitirá que con la luz natural se ilumine más el espacio, dando un aspecto de mayor amplitud. Puedes aplicar el consejo en la pintura de las paredes, muebles o elementos decorativos.

; esto permitirá que con la luz natural se ilumine más el espacio, dando un aspecto de mayor amplitud. Puedes aplicar el consejo en la pintura de las paredes, muebles o elementos decorativos. Usa elementos reflejantes como espejos o muebles con vidrio para darle mayor espacio.

con vidrio para darle mayor espacio. El orden y el minimalismo serán indispensables para obtener un efecto de más espacio visual .

serán indispensables para obtener un . Si tienes contemplado cambiar algún mueble , siempre considera seleccionar opciones pequeñas o que se ajusten al espacio.

, siempre considera o que se ajusten al espacio. Aprovecha la luz natural o usa el momento para aplicar iluminación en las paredes para evitar sombras y que la luz entre uniformemente.

¿Qué tipo de cuadros poner en una sala pequeña?

Aunque no lo parezca, colocar elementos decorativos en la pared puede ayudar a ampliar los espacios o hacerlos visualmente más pequeños. Por eso, al decorar la sala pequeña, se recomienda que en una pared libre coloque un cuadro grande, ya que esto le dará mayor protagonismo y generará un buen equilibrio.

Con estas ideas fáciles lograrás que la sala de estar se vea más grande. Es importante que siempre que vayas a decorar el espacio consideres los muebles que vas a adquirir y las dimensiones para que no escojas muebles muy enormes.