5 ideas fáciles para decorar una sala pequeña para que se vea más grande
¿Quieres una sala más grande? Te dejamos unas ideas fáciles con las que podrás decorar una sala pequeña para que visualmente se vea de gran tamaño
Decorar una sala pequeña puede parecer todo un reto, ya que queremos colocar múltiples elementos sin afectar las dimensiones que hay en la habitación, por lo que debemos ser cuidadosos al momento de incorporar ciertos elementos.
Para que puedas lograr un buen resultado, te vamos a compartir algunas ideas fáciles, con las cuales van a hacer que esa zona se vea más grande de lo que es. Así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a hacer.
¿Cómo arreglar mi sala si es pequeña?
Para poder decorar una sala pequeña, no se deben hacer inversiones grandes de dinero, puesto que puedes hacer pequeños cambios para lograr ese efecto. Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos algunas ideas fáciles que puedes usar para que se vea más grande de lo que es:
- Usa colores claros; esto permitirá que con la luz natural se ilumine más el espacio, dando un aspecto de mayor amplitud. Puedes aplicar el consejo en la pintura de las paredes, muebles o elementos decorativos.
- Usa elementos reflejantes como espejos o muebles con vidrio para darle mayor espacio.
- El orden y el minimalismo serán indispensables para obtener un efecto de más espacio visual.
- Si tienes contemplado cambiar algún mueble, siempre considera seleccionar opciones pequeñas o que se ajusten al espacio.
- Aprovecha la luz natural o usa el momento para aplicar iluminación en las paredes para evitar sombras y que la luz entre uniformemente.
¿Qué tipo de cuadros poner en una sala pequeña?
Aunque no lo parezca, colocar elementos decorativos en la pared puede ayudar a ampliar los espacios o hacerlos visualmente más pequeños. Por eso, al decorar la sala pequeña, se recomienda que en una pared libre coloque un cuadro grande, ya que esto le dará mayor protagonismo y generará un buen equilibrio.
Con estas ideas fáciles lograrás que la sala de estar se vea más grande. Es importante que siempre que vayas a decorar el espacio consideres los muebles que vas a adquirir y las dimensiones para que no escojas muebles muy enormes.
@flor.martinz Hoy quiero decirte que el interiorismo es una disciplina flexible 〰️ donde no hay reglas, pero si algo muy importante que es la INTENCIÓN DE DISEÑO.✔️ Siempre piensa: ¿Qué necesito lograr en este espacio? Esto te hará más fácil tomar desiciones. Si tienes una sala pequeña y tu INTENCIÓN es lograr que un espacio se vea más amplio toma en cuenta estos tips. Si tienes un espacio pequeño pero tú INTENCIÓN de diseño es otra probablemente, tendrás que tomar desiciones diferentes. Recuerda que cada persona somos un 🌍. Y tanto el diseño como la decoración de interiores se centra en las necesidades del usuario. 🙌🏼 ¿Dime qué piensas? 😊 #diseñodeinteriores #decoraciondeinteriores #salaspequenas #tipsdeco ♬ Cute Girl - EXJUNE