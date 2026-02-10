7 ideas de cómo pintar un cuarto minimalista

La decoración de los hogares sigue dando muestras de cambios en el inicio de este 2026. Las nuevas tendencias que viajan desconociendo límites internacionales se siguen imponiendo en la agenda diaria de quienes buscan que su casa luzca siempre genial.

Desde hace tiempo, el concepto del minimalismo (menos es más) ha logrado penetrar en hogares y parece que en estos se quedará. Sin embargo, se pueden crear variaciones y una de las opciones toma protagonismo a la hora de pintar.

Inteligencia Artificial y hogar

El avance de la tecnología ha dado lugar al surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA) y esta está ganando terreno a pasos agigantados. Ahora, son muchas las personas que consultan a aplicaciones como Gemini sobre las nuevas tendencias para decorar o modificar sus hogares.

Es en este punto que la aplicación Gemini, creada por Google, se ha encargado de responder sobre un ambiente muy especial de la casa, la habitación. Al respecto, la IA ha tomado las preferencias del minimalismo pero ha brindado ideas que se relacionan con su pintura.

Ideas para pintar un cuarto minimalista

Si el proyecto que tienes en mente es tener un cuarto minimalista, Gemini señala que “no se trata solo de ‘pintar de blanco’, sino de crear una atmósfera de calma y orden donde cada tono tenga una intención clara”. Es por eso que esta Inteligencia Artificial ofrece las siguientes siete ideas para transformar tu cuarto con un enfoque minimalista:

