La psicología dejó de ser un recurso de emergencia para convertirse en un pilar estructural de la salud pública, el ámbito laboral y la vida cotidiana. Desde la Asociación Americana de Psicología (APA) afirman que esta disciplina atraviesa una transformación histórica donde cuidar la mente es tan prioritario como cuidar el cuerpo.

Así como cada vez más personas eligen convertirse en profesionales de la psicología, cada vez son más quienes buscan en ellos ayuda para acompañar distintos procesos en su vida. Esta disciplina tiene una gran cantidad de pensadores que sentaron las bases de lo que hoy son sus distintos puntos de enfoque.

El legado de William James

Entre los profesionales más reconocidos en la historia de la psicología se encuentra William James, un psicólogo estadounidense que es considerado el padre de la psicología norteamericana y uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX. Su gran legado fue la fundación del funcionalismo, una corriente psicológica que dejó de lado la simple estructura de la mente para enfocarse en cómo la conciencia ayuda a los seres humanos a adaptarse y sobrevivir en su entorno.

La obra cumbre de William James, Principios de Psicología (1890), sentó las bases para el estudio de las emociones, el flujo del pensamiento y el hábito, transformando la psicología en una ciencia empírica y aplicada.

William James y una frase con una gran verdad

El psicólogo estadounidense dejó una gran cantidad de postulados que se mantienen vigentes y que son ampliamente estudiados y analizados en el presente. Una de las frases más recordadas de su autoría es la que dice “El arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto”.

Esta frase dio en el clavo con una verdad que, irónicamente, se vuelve cada vez más vital con el paso del tiempo, según analiza la Inteligencia Artificial (Gemini). En el presente, esta premisa de William James se analiza desde la óptica de que estamos en un mundo obsesionado con acumular—información, tareas, estímulos, debates—, y este psicólogo estadounidense nos recuerda que la verdadera sabiduría no radica en absorberlo todo, sino en tener un excelente filtro.