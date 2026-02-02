Las 2 rutinas de ejercicios en casa que solo te tomará 20 minutos y son para todo el cuerpo

Si estás buscando una rutina de ejercicios para mujeres que trabaje todo el cuerpo, puedas hacer en casa y solo te tome 20 minutos, estas dos series son justo lo que necesitas. Son efectivas, prácticas y, según los expertos, realmente funcionan.

Además, estos hábitos son suficientes para cumplir con la actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), con beneficios clave, especialmente en el fortalecimiento muscular en personas adultas. Se trata del reto V-20 que, de acuerdo con Vogue, combina una etapa de estiramiento con otra de movimiento intensivo, ideal para activar el cuerpo y mantenerse en forma sin excusas.

1. Cómo es la rutina V-20: ejercicios de 20 minutos

Debes iniciar con calentamiento de 5 minutos. Luego, comienza con sentadillas profundas. Esto tonificar las piernas y glúteos. Posteriormente, hacer jumpings jacks, que ayudarán al cardio y activar el cuerpo; además de desplantes alternados, abdominales crunch y burpees. Recuerda que son 20 repeticiones en 4 series cada una.

Así son los jumpings jacks.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Cómo hacer cardio y tonificar el cuerpo en casa

Esta rutina de ejercicios también toma solo 20 minutos y lo puedes hacer desde casa. Es ideal para personas con nivel intermedio y que quieren fortalecer el cuerpo. La idea es hacer 40 segundos de ejercicio, luego 20 segundos de descanso y dividirlo en 4 bloques.

Lo que debes hacer por bloque es lo siguiente:

Bloque 1 : Sentadilla sumo y patada de glúteo (derecha e izquierda)

: Sentadilla sumo y patada de glúteo (derecha e izquierda) Bloque 2 : Plancha y elevaciones de piernas.

: Plancha y elevaciones de piernas. Bloque 3 : Rodillas al pecho y saltos laterales.

: Rodillas al pecho y saltos laterales. Bloque 4: Haz lagartijas y mountain climbers

Esta es la posición de plancha alta.|Canva

Si haces esta rutina al menos 3 o 5 veces por semana, será suficiente para tonificar poco a poco el cuerpo. Recuerda calentar antes del ejercicio, beber suficiente agua y prestar atención a tu cuerpo antes, durante y después de los ejercicios.

¿Cuáles son los mejores ejercicios en casa para tonificar el cuerpo?

Aunque las rutinas de ejercicios están hechos para trabajar diferentes áreas del cuerpo, hay algunos que funcionan más que otros, en caso de que les quieras prestar más atención. Según Clarín, los más eficientes son: