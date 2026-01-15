Las 8 plantas medicinales que puedes encontrar en Hidalgo: algunas solo crecen ahí

Si quieres tener plantas medicinales en tu jardín , pero no sabes por dónde comenzar, quizá las opciones que se encuentran en el estado de Hidalgo te sean de gran utilidad. Estas ocho hierbas se han usado desde hace muchos años por sus beneficios, además de que son fáciles de cultivar.

Tan solo en el municipio de Pachuca de Soto, al menos 13 comunidades las utilizan para tratamientos medicinales. De acuerdo con el Estudio de Plantas Medicinales publicado en 2023 en Scielo.mx, donde se registraron al menos 90 especies, (aunque la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo señala que existen más de 4 mil especies en la entidad), la mayoría se emplea para atender problemas del estómago y del sistema respiratorio.

Uno por uno: los nombres de las plantas medicinales y para qué sirven

Fabaceae: Según la revista Polibotánica del Gobierno de México, incluyen muchas especies usadas tradicionalmente por sus efectos antiinflamatorios, digestivos y calmantes, principalmente para problemas gastrointestinales como cólicos o gases.

El tomillo es una planta medicinal muy usada.|(ESPECIAL/CANVA)

Asteraceae: Las plantas de esta familia están entre las más utilizadas en la herbolaria mexicana. Se emplean por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas.

Las plantas de esta familia están entre las más utilizadas en la herbolaria mexicana. Se emplean por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Solanaceae: Son plantas con usos medicinales, pero también con potencial toxicológico si se usan sin control. Se emplean con fines analgésicos o sedantes locales.

Son plantas con usos medicinales, pero también con potencial toxicológico si se usan sin control. Se emplean con fines analgésicos o sedantes locales. Rutaceae: Se usan tradicionalmente para problemas digestivos, además de funcionar como carminativos y antioxidantes.

Se usan tradicionalmente para problemas digestivos, además de funcionar como carminativos y antioxidantes. Lamiaceae: Muy conocidas en la herbolaria mexicana —como la menta, el toronjil y la salvia—, destacan por sus efectos relajantes y calmantes.

Muy conocidas en la herbolaria mexicana —como la menta, el toronjil y la salvia—, destacan por sus efectos relajantes y calmantes. Euphorbiaceae: Se han usado tradicionalmente para aliviar dolores reumáticos y musculares. Una de las más conocidas es Euphorbia furcillata , llamada hierba del coyote, empleada para mitigar molestias asociadas al reumatismo.

Se han usado tradicionalmente para aliviar dolores reumáticos y musculares. Una de las más conocidas es , llamada hierba del coyote, empleada para mitigar molestias asociadas al reumatismo. Lauraceae: Una de las más conocidas es el laurel, que cuenta con propiedades digestivas y aromáticas.

Una de las más conocidas es el laurel, que cuenta con propiedades digestivas y aromáticas. Hamelia patens (Rubiaceae): También conocida como chacloco. Es una planta muy utilizada en la medicina tradicional mexicana y ampliamente documentada en la etnobotánica regional.

Qué otras plantas medicinales se usan en México

En México es muy común el uso de plantas medicinales para aliviar dolores leves. Según la Secretaría de Salud, el 90% de la población ha ingerido alguna vez alguna de las más de 4 mil 500 plantas medicinales que se obtienen en todo el país, como la manzanilla, el anís, la yerbabuena o la tila.

La hoja del guayabo se usa como antiséptico.|(ESPECIAL/CANVA)

Un registro del Gobierno de México en 2021 señala las siguientes como las plantas medicinales más usadas:

