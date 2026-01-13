5 plantas colgantes de interior que se pueden poner en la pared o en el techo y se ven hermosas

Si quieres tener plantas de interior, prueba con aquellas especies que se pueden colgar en la pared o el techo. Muchas requieren poca luz, son resistentes y fáciles de cuidar. En esta selección te compartimos cinco opciones que te encantarán para tu hogar.

Antes de elegir una planta para tu casa, es importante tomar en cuenta el espacio donde la colocarás. Verdecora recomienda pensar que, al integrar la naturaleza, esta no solo funciona como elemento decorativo, sino también como un punto focal dentro del interiorismo.

Una por una, las mejores plantas de interior que son fáciles de cuidar

Ceropegia String of Hearts: es una planta con hojas en forma de corazones en tallos largos y finos que caen como guirnaldas, ideal en cestas colgantes del techo o en macramé sobre la pared; luce delicada y romántica creando efecto cascada en espacios claros y requiere luz indirecta y riego moderado.

Así luce Ceropegia String of Hearts, la planta de interior que te encantará.|(ESPECIAL/Pinterest)

Sedum Burro’s Tail (Sedum morganianum) : succulent de tallos gruesos que parecen “colas” colgando hacia abajo, perfecta en macetas suspendidas del techo para un look bohemio y orgánico, sólo riegos espaciados y mucha luz filtrada para que sus hojas densas brillen.

: succulent de tallos gruesos que parecen “colas” colgando hacia abajo, perfecta en macetas suspendidas del techo para un look bohemio y orgánico, sólo riegos espaciados y mucha luz filtrada para que sus hojas densas brillen. Spider Plant (Chlorophytum comosum): clásica y fácil de cuidar, con hojas arqueadas verde y blanco que brotan y lanzan plantitas bebé; cuélgala del techo en un canasto para que cuelguen sus raízes y pequeños brotes, o colócala en estantes altos para un efecto de cortina verde.

Mira estas plantas colgantes de interior que puedes poner en tu hogar.|(ESPECIAL/Pinterest)

Philodendron (p. ej. Heartleaf o Brasil) : con hojas verdes en forma de corazón o jaspeadas en verde y amarillo, funciona bien en canastas colgantes del techo o en soportes de pared con ganchos y macramé, donde sus largas enredaderas se despleguen creando una pared verde viva.

: con hojas verdes en forma de corazón o jaspeadas en verde y amarillo, funciona bien en canastas colgantes del techo o en soportes de pared con ganchos y macramé, donde sus largas enredaderas se despleguen creando una pared verde viva. English Ivy (Hedera helix): sus elegantes zarcillos finos pueden trepar o caer abundantemente desde un gancho en la pared o el techo, ideal ejecutando una pared verde francesa; requiere luz indirecta y riego cuando la tierra se seque un poco para mantener sus hojas brillantes.

Cómo elegir plantas de interior para tu recámara, según expertos

Para elegir las plantas de interior que van en la habitación hay un criterio que, según expertos en decoración de Architectural Digest, primero se debe tomar en cuenta: las mejores opciones son aquellas que ayudan a purificar el aire y eliminar toxinas. Pero, ¿cuáles son? Según el Feng Shui, las mejores opciones son: