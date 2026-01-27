Para quienes tienen el pelo rizado, es fundamental que usen productos y técnicas que les ayuden a hidratar los rizos , además de ayudarles a disminuir el frizz lo más posible. Aunque existen artículos capilares que pueden ser funcionales, también es posible hacer algo casero, el cual te ayudará notablemente al cuidado de la melena.

Es así que te explicaremos cómo hacer una mascarilla casera en unos sencillos pasos; es muy fácil de hacer y requiere de insumos que tenemos en casa. Así que toma nota de la elaboración que se necesita al respecto.

¿Cómo puedo hacer una mascarilla casera para el cabello?

En la actualidad, a nuestra rutina que aplicamos en el pelo, podemos incorporar una mascarilla casera, empleando ciertos elementos que tenemos en casa. La creadora de contenido Lau (@lauct0) deja una receta, destacando que es ideal para hidratar los rizos y disminuir el frizz:

En una olla agregamos una taza de agua y encendemos el fuego. Añade dos cucharadas de maicena y revolvemos. Una vez que se espese, sacamos del fuego y dejamos enfriar. A la preparación que tenemos, le agregamos 2 cucharadas de tu mascarilla de hidratación que usas en casa. Añade una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de yogur griego sin azúcar.

Para su aplicación, recomienda que dividamos el pelo por secciones para aplicarlo desde la raíz; dejamos actuar unos 20 minutos y enjuagamos abundantemente. Ya hay usuarias que resaltaron su gran funcionamiento en las melenas rizadas.

¿Cómo se hace la prueba de alergia?

La prueba de alergia es una técnica que se usa para la aplicación de tinte capilar, pero es recomendable usarla al aplicar nuevos productos sobre nuestra piel. Es muy sencilla, solamente debes colocar una pequeña porción en el antebrazo y esperar unas 48 horas; si ves algún tipo de irritación o molestia, cancela su uso; de lo contrario, podrás usarlo con total seguridad.

Recuerda que el uso de la mascarilla casera para hidratar los rizos y disminuir el frizz te va a ayudar bastante, pero también deberás usar un buen cepillado, la técnica “curly” y el uso de productos adecuados a tu melena para tener un cuidado más eficaz.