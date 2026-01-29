Esta es la mejor forma de GANAR MÚSCULO después de los 50 años

Se sabe que, con el pasar de los años, el cuerpo resiente cada vez más el deseo de ganar masa muscular y, por el contrario, opta por generar más “llantitas” y esas subidas de peso que se han vuelto comunes . A pesar de ello, existen algunos movimientos que te ayudarán a ganar músculo si ya superaste la barrera de los 50 años.

Lo primero a tener en cuenta es que el cuerpo ya no es el mismo después de los 50 años que cuenta tiene 20 o 30 años de vida, lo cual sugiere que los resultados al momento de sumar masa muscular tardarán más en llegar. Aún así, existen algunos métodos con los cuales tu organismo puede sumar muchas variantes positivas para envejecer de la mejor forma posible.

¿Cómo ganar músculo después de los 50 años?

En este punto te tendrás que enfocar, principalmente, en el entrenamiento de fuerza. Expertos en la materia señalan que ejercicios con bandas o pesar priorizan un ideal al momento de sumar masa corporal en relación a, por ejemplo, ejercicios de cardio, mismos que ya no son completamente recomendables después de los 50 años.

Del mismo modo, estas personas deben tener una regularidad al realizar ejercicio que vaya de tres a cinco veces por semana, así como de tres a cuatro sesiones. Del mismo modo, se recomienda trabajar entre un 50 y un 80 por ciento al máximo de tus capacidades, esto con la intención de evitar lesiones físicas.

En adición a esto, resulta imprescindible que las personas de 50 años o más tengan suficiente descanso entre cada serie, así como días de recuperación que pueden ser los fines de semana. Por último, es preciso mantener el músculo bajo presión y, lejos de cargar mucho peso, hacerlo bajo una técnica ideal.

La importancia de comer bien para quienes tienen 50 años o más

Para las personas que superan los 50 años de edad resulta necesario consumir proteínas para el aumento de masa muscular , entre las que destacan las carnes magras, los huevos, el pescado y las legumbres, así como grasas saludables como el aguacate y los frutos secos en unión con vitamina D y abundante agua.