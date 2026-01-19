¿Qué es mejor, el polvo compacto o suelto? La opción número uno para maquillaje

Dentro del mundo del maquillaje , es posible encontrarnos el polvo compacto y el suelto, a simple vista podría parecer lo mismo, pero cada uno cuenta con una forma diferente de uso, permitiendo que se obtengan efectos específicos en la piel.

Ante esa situación, seguramente te has preguntado cuál es la mejor opción. Para ello hemos te detallaremos sus características, para que lo puedas considerar al momento de adquirir nuevos cosméticos.

¿Qué es mejor, el polvo compacto o suelto?

Para responder a la pregunta, debemos de entender el funcionamiento de cada uno. El polvo compacto de color se destaca por ser un tipo de base en polvo, por lo que se recomienda no colocarlo sobre la piel con base liquida, en su lugar se recomienda optar por el compacto de arroz y sin color, ya que ayuda a sellar el maquillaje liquido.

Mientras que el polvo suelto, tiene la misma función de fijación y mitificación. Aunque el maquillista Jason Braun, explica qué es una gran opción para quienes tienen la piel grasa, además de ser la gran alternativa para hacer la técnica de 'baking'.

En síntesis, todas las opciones son buenas, pero para encontrar la mejor opción va a depender mucho de lo que quieras en la piel. Si solo quieres sellar tu base, opta por la opción suelta y compacto de arroz, para usar una base en polvo, entonces opta por el compacto con color.

¿Qué va primero, el polvo compacto o suelto?

Considerando la información anterior, es importante que tengas mucho cuidado, ya que la aplicación de polvo compacto y suelto en exceso puede generar una sensación seca y pastosa en la piel, algo muy incómodo de llevar en nuestro rostro por varias horas.

Te recomendamos que solamente uses uno; todo va a depender de lo que quieras en tu maquillaje. En caso de querer usar ambos en tu rutina, lo recomendado es empezar con el compacto para finalizar con los sueltos; todo hazlo a toquecitos y de menos a más para no excedernos. Ahora que ya conoces toda la información, dinos para ti cuál es la mejor opción para tu rutina.