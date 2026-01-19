Los 6 mejores colores de outfit para pieles trigueñas

Las personas de pieles trigueñas tienen la principal ventaja de que muchas tonalidades les quedan, pero es cierto que habrá algunas que les ayudarán a sobresalir. Por lo que es importante poder identificar los mejores colores que pueden usar en su outfit diario.

Por esa razón te vamos a explicar cuáles son las tonalidades que debes empezar a considerar en tu ropa del día, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar al respecto.

¿Qué colores le quedan a la piel trigueña?

Para las personas de pieles trigueñas, siempre que vayan a hacer tu outfit de la semana, considere n ciertas tonalidades que te pueden ayudar a sobresaltar la piel. Por eso te detallaremos cuáles son los mejores colores que puedes usar al momento de seleccionar tu ropa:

Blanco para crear un contraste perfecto.

Aunque no se recomienda usar tonalidades muy oscuras, puedes optar por el negro para estilizar.

Los tonos tierra como el marrón (con base amarilla) son una gran alternativa para usar.

Usa colores vibrantes, ya sea verde, azul, naranja, verde y amarillo.

Puedes usar los colores anteriores en versiones más oscuras para estilizar.

Rojo, pero en sus versiones oscuras, como el vino, granates o burdeos.

¿Qué colores evitar con la piel trigueña?

Como ya lo mencionamos en un inicio, las pieles trigueñas o morenas tienen la gran ventaja de que todas las tonalidades les quedan bien. Sin embargo, hay tonos que se deben evitar a toda costa en su outfit.

De preferencia, deben evitar el uso de pálidos o apagados; esto se debe a que no logran iluminar la tez, generando que su tono de piel no logre el contraste deseado. También, si usas marrones, evita usar tonalidades que se parezcan a tu tez.

Considerando los mejores colores para ese tipo de piel, podrás emplear ropa que te ayude a sobresalir o combinaciones únicas, ya sea para una fiesta importante o una ocasión especial. Dinos, ¿qué tonos planeas usar en tu ropa?