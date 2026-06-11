Cómo eliminar la humedad de las paredes fácil y rápido con este truco casero

Eliminar la humedad superficial de las paredes de forma fácil y rápida es posible utilizando bicarbonato de sodio: un ingrediente conocido por su capacidad para absorber la humedad y neutralizar olores. Aunque este remedio casero puede ayudar a mejorar temporalmente el aspecto de la pared, los especialistas advierten que es fundamental identificar la causa del problema para evitar que reaparezca.

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Las manchas de humedad son una de las consultas más frecuentes en viviendas de zonas húmedas o con poca ventilación. Además de afectar la estética del hogar, pueden favorecer la aparición de moho, hongos y deterioro de los materiales. Por ello, expertos en construcción y calidad ambiental recomiendan actuar rápidamente cuando aparecen los primeros signos.

¿Cómo usar bicarbonato de sodio para eliminar la humedad de las paredes?

El bicarbonato de sodio destaca por su capacidad para absorber parte de la humedad ambiental y ayudar a eliminar olores asociados al moho.

Paso a paso para aplicar este truco casero



Limpia la superficie afectada: retira el polvo y la suciedad con un paño seco. Prepara una mezcla: combina bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la mancha: extiende la mezcla directamente en la zona afectada. Deja actuar durante varias horas: para favorecer la absorción de la humedad superficial. Retira con un cepillo suave o un paño húmedo: eliminando los restos de bicarbonato. Ventila la habitación: abre puertas y ventanas para facilitar el secado.

Otra alternativa consiste en colocar recipientes con bicarbonato cerca de las zonas húmedas para ayudar a absorber parte de la humedad presente en el ambiente.

Según la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, mantener los niveles de humedad interior por debajo del 60% contribuye a reducir la aparición de moho y otros problemas asociados al exceso de humedad.

¿Qué recomiendan los expertos para evitar que la humedad vuelva a aparecer en las paredes?

Los especialistas coinciden en que los remedios caseros pueden aliviar temporalmente el problema, pero no sustituyen una solución definitiva. Estas son las medidas recomendadas por expertos:



Mejorar la ventilación: abrir ventanas diariamente ayuda a renovar el aire interior.

abrir ventanas diariamente ayuda a renovar el aire interior. Revisar posibles filtraciones: tuberías, techos y ventanas pueden ser el origen de la humedad.

tuberías, techos y ventanas pueden ser el origen de la humedad. Utilizar deshumidificadores: especialmente en habitaciones con poca circulación de aire.

especialmente en habitaciones con poca circulación de aire. Aplicar pinturas antihumedad: cuando el problema ya ha sido corregido.

cuando el problema ya ha sido corregido. Controlar la condensación: evitando secar ropa en espacios cerrados y favoreciendo la ventilación de baños y cocinas.

El arquitecto español José Antonio Marina, especialista en rehabilitación de edificios, señala que muchas veces la humedad visible es solo el síntoma de un problema más profundo relacionado con filtraciones o condensación. Por ello, recomienda identificar la causa antes de realizar reparaciones estéticas.

Por su parte, la organización profesional Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) advierte que las manchas persistentes, el desprendimiento de pintura o la presencia continua de moho pueden requerir una inspección técnica para determinar el origen exacto del problema. Aunque el bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado útil, la solución definitiva pasa por corregir la fuente de humedad y actuar a tiempo.