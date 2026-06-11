¿Cómo resaltar ojos encapotados usando el delineado gráfico?

Los ojos con párpados encapotados o caídos, son un desafío para loa maquillistas debido a que el pliegue de la piel cubre total o parcialmente el párpado móvil al abrir la mirada.

Sin embargo, el auge del delineado gráfico ha transformado por completo esta condición de la antomía y convierte a esta mirada en el lienzo perfecto para experimentar con trazos más vanguardistas y geométricos.

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Así resaltas los ojos encapotados con delineado

Diferente al delineado cat-eye tradicional, que muchas veces se pierde o luce distorsionado cuando el ojo encapotado está abierto, un delineado gráfico puede diseñarse mirando frente al espejo y evitando este error.

Lo primero que debes hacer es trazar líneas sobre zonas visibles, esquivando el pliegue de la piel, se logra una simetría perfeccta que aporta un aire moderno, sofisticado y de alta costura a la mirada, sin importar el nivel de caída de los párpados.

Delineado flotante sobre el pliegue

Delineado gráfico flotante sobre el pliegue del párpado|Pinterest

Este diseño traslada la atención de la línea de las pestañas hacia la estructura ósea del ojo, abriendo el espacio visual por completo.

Con el ojo abierto y mirando hacia enfrente, trazarás una línea curva flotante justo por encima del pliegue de piel que cae, siguiendo la forma natural del hueso de la ceja.

Se trata de un delineado que rompe con la monotonía del párpado caído y crea una ilusión de profundidad artificial en una zona que naturalmente carece de ella.

Delineado de ala partida o flotante

Delineado gráfico flotante sobre el pliegue del párpado|Pinterest

Es una adaptación geométrica del clásico delineado alado que evita que el trazo se corte o se esconda debajo de la piel.

Consiste en dibujar la colita del delineado con el ojo completamente abierto. Al cerrar el ojo notarás que el trazo tiene la forma de un ala de murciélago o una pequeña gradita que sortea el pliegue.

Debes conectar la punta exterior del delineado con la línea de las pestañas saltando por encima del pliegue. Al abrir el ojo, la perspectiva corregirá la línea automáticamente.

