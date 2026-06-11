¿Cómo hacerte las uñas denim desde casa?

Las uñas denim son un diseño que se ha popularizado por su aspecto, ya que usa colores similares a los de un pantalón de mezclilla, siendo una gran opción cuando buscamos un estilo más moderno y juvenil para nuestras manos.

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Aunque puedes hacerte el diseño en un salón de uñas, también es posible hacerlo desde casa con esmaltes tradicionales que se secan con el aire; para ello deberás hacer algunos pasos.

¿Cómo hacer las ‘denim nails’ en casa?

Las uñas denim pueden hacerse con esmalte de uñas que tenemos en casa, pero para ello hay que aplicar ciertos pasos para una mejor duración. Antes de explicarte el proceso a realizar, es fundamental que tengamos los siguientes elementos:

Esmalte azul marino o índigo, azul claro y uno blanco.

Base coat.

Top coat mate.

Esponja de maquillaje.

Pincel fino.

Ya que tenemos a la mano todo lo anterior, podemos hablar de los pasos que debes hacer para lograr el diseño original. Sé paciente y deja que se seque cada capa de esmalte:

Aplica una capa de base coat, deja secar. De base coloca un esmalte azul marino. En la esponja coloca un poco del esmalte azul claro y blanco, da suaves golpes sobre la uña para hacer el efecto irregular de la tela. Al secarse la capa, con un pincel fino hacemos suaves líneas, simulando la costura del pantalón, o puedes realizar pequeñas líneas en la orilla de tu uña. Dejamos secar. Sella todo el diseño con ayuda del top coat; logrará una apariencia muy realista.

¿Qué es el base coat de esmalte de uñas?

Para hacerte las uñas denim en casa, el base coat es un elemento esencial; se destaca por ser un barniz transparente que se usa para proteger tu manicura de manchas, además de que ayuda a que tu diseño tenga una mayor duración, en especial si es el pintauñas tradicional.

Por eso no olvides aplicarlo, ya que esto te ayudará a que la decoración de tus uñas permanezca sin ningún inconveniente hasta por 15 días. No lo dejes pasar y aplícalo en tu manicura sin falta.