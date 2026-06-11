Bicarbonato y romero en las canas: ¿por qué se recomienda y para qué sirve?

El bicarbonato y el romero son una mezcla inusual, pero son muchas las personas que lo han usado sobre sus canas. Aunque es muy conocido, hay muchas personas que desconocen su verdadero funcionamiento sobre la melena grisácea.

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Para que sepas más, te detallaremos por qué se recomienda su uso y para qué sirve; la respuesta te va a sorprender por sus efectos. Descubre todos los detalles al respecto.

¿Para qué sirve el bicarbonato con romero?

Al bicarbonato y romero se les recomienda su aplicación sobre las canas, debido a que es un remedio casero que se recomienda para matizar las canas, evitando que sean muy visibles en la melena por su color grisáceo.

Otra razón por la que se usa es por sus efectos de limpieza, ya que es capaz de eliminar el sebo, los residuos que tengamos y los contaminantes adheridos, ideal para tener un pelo limpio, pero hay que tener cuidado en su aplicación para evitar la resequedad.

No obstante, no solamente sirve para el pelo; se destaca por ser un gran elemento para eliminar los malos olores en el refrigerador, absorber la humedad en el armario y eliminar la grasa al usarse; se pasa sobre estufas o azulejos, con gran versatilidad en su uso.

¿Cómo aplicar el bicarbonato y romero en las canas?

Para que puedas aplicar el bicarbonato y romero sobre las canas, se recomienda hacerlo de cierta forma para ver su efectividad. Para ello hay que hacer algunos pasos:

En medio litro de agua hirviendo, añadimos 2 ramas de romero, y dejamos cocinar por 15 minutos. Pasado el tiempo, sacamos del fuego y dejamos enfriar. Colamos y añadimos una cucharada de bicarbonato. Aplica el líquido sobre el cabello durante 30 minutos; hacemos masajes circulares. Se recomienda hacer su aplicación 3 veces por semana.

Si cuentas con problemas en la piel, te recomendamos que consultes previamente con un dermatólogo para evitar problemas de salud. Por otro lado, antes de aplicarlo, realiza una prueba en tu antebrazo durante 48 horas para ver la reacción que hay en tu piel. Ahora ya sabes por qué se recomienda su aplicación y para qué sirve la conocida fórmula.