Estos son los mejores trucos para presumir una sonrisa perfecta en las fotos

Los recuerdos son algo que ha tomado mucha fuerza y relevancia entre las nuevas generaciones, mismas que intentan impregnar estos para nunca olvidarlos. Si formas parte de esta generación y eres amante de las fotos y los videos , entonces aquí conocerás los mejores trucos para presumir una sonrisa que roce la perfección.

La sonrisa es uno de los aspectos que más llaman la atención dentro del físico de una persona, pues suele conectar y traer cierta paz y tranquilidad en quien la recibe. En ese sentido, expertos en fotografía han brindado una serie de trucos que puedes llevar a cabo para que tus próximas fotos luzcan formidables.

¿Cómo presumir una sonrisa perfecta en las fotos?

Si quieres guardar fotografías en donde luzcas una sonrisa perfecta, no dudes ensayar frente al espejo antes de cualquier toma, pues esto te ayudará a tener una sonrisa perfecta sin la necesidad de “inventar” nuevas poses al momento de su realización, hecho que te ayudará a ahorrar tiempo y salir espectacular.

Te puede interesar: ¿A qué famosos pertenecen estas encantadoras sonrisas?

Bajo este aspecto, resulta fundamental cuidar tu sonrisa a través de cremas y ungüentos que ayuden a que tus labios siempre luzcan bien. Del mismo modo, es necesario cepillarse constantemente los dientes para que estos luzcan blancos al momento de lanzar una sonrisa frente a la cámara.

Se sabe que cada persona siempre tiene un “lado favorito” de su rostro, por lo que expertos recomiendan siempre sonreir del lado que consideres luces mejor. Finalmente, se aconseja apretar la mandíbula al momento de la toma de foto, esto con la intención de que se marque un poco más la sonrisa que estás por entregar.

¿Cuál es el truco se “sonreír” con los ojos?

Tyra Banks, famosa modelo e influencer, recomienda la técnica de sonreir con los ojos, un truco que consiste en reírse en el interior con el fin de relajar el rostro para, posteriormente, inclinar la barbilla y mirar de reojo a través de una mirada sutil, lo cual hará que tu sonrisa tenga un toque al natural.